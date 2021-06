ทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันฟุตบอลกลางเมืองภูเก็ตเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล.

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ PCT พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 นำกำลังตำรวจ PCT เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 70/21 ม.5 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จับกุม 2 ผู้ต้องหา เครือข่ายทำเว็บไซต์พนันออนไลน์กว่า 9 เว็บไซต์ ลิ้งค์ เว็บไซต์ joker8899 . com, เว็บไซต์ joker1788 . net เว็บไซต์ joker789. com เว็บไซต์ slot8899 . com เว็บไซต์ ufabet . com เว็บไซต์ ufa-thai . com เว็บไซต์ ufamax . com เว็บไซต์ heng-168 . com เว็บไซต์ lottoheng168 . com มีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมในกลุ่มเว็บไซต์ดังกล่าวจำนวนมาก โดยมีเล่นการพนันออนไลน์เกี่ยวกับ ฟุตบอลยูโร 2020, พนันสล็อต, เกมส์ ,เกมส์ยิงปลา เกมส์ล็อต บิงโก หรือ เกมส์อื่นๆ มีการเสนอการฝาก ถอน เงินสดสำหรับเป็นเครดิตในการเล่นพนันผ่านธนาคารพาณิชย์ (ในประเทศไทย) และเว็บไซต์มีระบบ ฝาก-ถอน อัตโนมัติ สถานที่ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของกลุ่มบุคคลเครือข่ายที่ทำด้านการตลาด, แอดมิน ,จุดการดำเนินการเรื่องการเงิน รับโอนเข้า -ออก

โดยบ้านหลังดังกล่าวเปิดให้พนักงานคนกลางให้บริการ ระหว่างเว็บไซต์พนันกับผู้เล่นทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ เป็นฝ่ายการตลาด ติดต่อชักชวน ลูกค้า เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้แทงพนันฟุตบอลออนไลน์ (ในช่วงบอลยูโร), คาสิโนออนไลน์ ,สล็อตออนไลน์ หวยออนไลน์ ไก่ชน มวยสเต็ป อีสปอร์ต ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200 ล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะจับกุมพบผู้ต้องหาแชทคุยกับลูกค้าและยึดของกลางจำนวน 42 รายการ รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท