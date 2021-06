ธุรกิจคึกคัก!!ศูนย์ค้าเซ็นทรัลผลึกธุรกิจ หนุนภูเก็ตโมเดล ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เปิดเผยว่า การพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศให้กลับมาอีกครั้ง โดยนำร่อง ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ เป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดี ช่วยกันเดินหน้าภาคธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท้องถิ่นในภาคโรงแรมและท่องเที่ยว ซึ่งเอกชนและรัฐผนึกกำลังกันสร้างภูเก็ตโมเดล เป็นจังหวัดต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย ช่วยต่อยอดสู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ อย่างสมุย ที่อยู่ในลำดับต่อไปของโรดแมปด้วย

สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้เปิดตัวแคมเปญใหญ่ HUG THAIS HUG PHUKET, CENTRAL PHUKET HOTEL FAIR นำร่อง Phuket Sandbox ตามนโยบายภาครัฐและหอการค้าไทย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัล รีเทล โดยเป็นศูนย์การค้าแรกที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus+ จาก ททท. สร้างความมั่นใจด้วยการมีพนักงานฉีดวัคซีนครบแล้ว 85% กระตุ้นท่องเที่ยว ช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่นตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ด้วยการผนึก 100 โรงแรมดังมอบส่วนลดที่พัก 70% พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ มอบ Phuket’s Welcome Pack มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท และ WE’RE VACCINATED มอบส่วนลดสำหรับลูกค้าที่มาฉีดวัคซีน

แนวทางภูเก็ต โมเดล ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย ดังนี้

1. สร้างพื้นที่สาธารณะที่สะอาดปลอดภัย ‘No.1 Hygiene & Safety Standard’: สร้างความพร้อมเป็น Place of Confidence ของสถานที่ให้ความมั่นใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและเทศ ชูความเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ที่เป็นศูนย์การค้าแรกที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA PLUS+ จาก ททท. จากการคุมเข้มแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” อีกทั้งยังเป็น The First Vaccinated Shopping Center ที่มีพนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 85% ตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยพนักงานติดสัญลักษณ์ I’M VACCINATED

2. กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ สร้างเศรษฐกิจ “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทั้ง Value Chain ตั้งแต่ศูนย์การค้า-โรงแรม-ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มการท่องเที่ยวทั้งระบบ ร่วมกันสร้างความพร้อมให้กับจังหวัด โดยเซ็นทรัล ภูเก็ต ยังมีจุดแข็งในการเป็น World-Class Attraction ที่ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและเทศที่มี High spending power และมองหาการพักผ่อนแบบลองสเตย์ โปรโมทท่องเที่ยวไทย แบบ Cross-Region โดยมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการสร้าง “ไทยเที่ยวไทย” ให้ คนใต้เที่ยวภาคเหนือ คนเหนือเที่ยวภาคใต้ เป็นต้น ดังเช่นที่เคยนำร่องนำภาคธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคใต้ไปโปรโมทใจกลางเมืองที่เซ็นทรัลเวิลด์ และได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมมาแล้ว ปูพรมแคมเปญการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องถึงสิ้นปี อาทิ นำร่อง Phuket Sandbox ด้วย HUG THAIS HUG PHUKET, CENTRAL PHUKET HOTEL FAIR จัดขึ้นถึงตั้งแต่วันนี้-วันที่ 4 ก.ค. 64 มอบโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% โดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้าไทย, จังหวัดภูเก็ต, หน่วยงานราชการ-เอกชน และ โรงแรมชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตกว่า 100 แห่ง อาทิ โรงแรม Intercontinental Phuket, โรงแรม Banyan Tree, โรงแรม Tri Sara, โรงแรม Renaissance เป็นต้น

พร้อมด้วย Phuket’s Welcome Pack มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท รวมโปรโมชั่นจากร้านค้าภายในศูนย์ฯสร้างสีสันกิจกรรมและแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายต่อเนื่องถึงสิ้นปี อาทิ แคมเปญ “ฮักไทย ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป” ลดสูงสุด 90% โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาฉีดวัคซีน จัดกิจกรรมรับนโยบายภูเก็ตเมืองกีฬา และกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ อาทิ ฮาโลวีน คริสต์มาส และปีใหม่

” เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการผลักดัน ‘ภูเก็ต โมเดล’ ครั้งนี้จะช่วยสร้างวัคซีนท่องเที่ยว ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปรับตัวและฟื้นตัวกลับมาได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติได้เดินหน้าอีกครั้ง” นางสาววัลยา กล่าว