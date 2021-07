คิง เพาเวอร์ หนุน ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ จัดทำภาพยนตร์โฆษณา ดึง 3 นักเตะเลสเตอร์ ซิตี้ ชวนแฟนคลับเที่ยวไทย

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ กล่าวถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ วันที่ 1 กรกฎาคมว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความพร้อมสำหรับการร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาวะซบเซาเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสําคัญ ภายใต้โครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

ที่ผ่านมาในระดับประเทศ คิง เพาเวอร์ เป็นภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการ Thailand Smiles with You สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความคิดถึงประเทศไทยด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และล่าสุดยังให้ความร่วมมือในการจัดทําแคมเปญต้อนรับนักท่องเที่ยว “Phuket is now open” ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand, Now even more Amazing” ด้วยการใช้กีฬา เป็นจุดดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism ผ่าน 3 นักกีฬานักฟุตบอลสังกัด สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์เอฟเอ คัพ ปีล่าสุด ในภาพยนตร์โฆษณาชุด “Amazing Moments in Phuket” เผยแพร่ในสื่อต่างประเทศนำร่องประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้มาท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

สำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกในจังหวัดภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต สนองนโยบาย ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ของภาครัฐ ด้วยการตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นกับ SAFETY SHOPPING at King Power Phuket เตรียมความพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านการคัดกรองแล้วตามกระบวนการจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ด้วยความพร้อมของร้านค้าปลอดอากร และร้านค้าเชิงพาณิชย์ภายในสนามบินที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการสุขอนามัย King Power Care Power ตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T และคัดกรองบุคลากรที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มตามข้อกำหนดสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนเน้นย้ำบุคลากรที่ให้บริการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ร้านค้าปลอดอากรในเมือง คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต พร้อมให้บริการด้วยความมั่นใจตามมาตรการสาธารณสุขแบบครบครันภายใต้มาตรฐาน SHA Plus ตามข้อกำหนดของจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการรับนักท่องเที่ยว โดยพนักงานที่ให้บริการลูกค้าได้รับวัคซีนครบถ้วนทั้ง 2 โดสเช่นกัน รวมถึง การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในพื้นที่ให้บริการ ที่สำคัญมีการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรทั้งกลุ่มธุรกิจผ่าน แคมเปญ KING POWER PHUKET SANDBOX : Shop Eat Play Stay Safe ตอกย้ำภาพ Thailand Shopping and Dining Paradise

ภายใต้แคมเปญ KING POWER PHUKET SANDBOX : Shop Eat Play Stay Safe เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ด้านส่วนลดและรับบริการในราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ภายใต้ประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือระดับอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของ การช้อป ที่พัก อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวจากธุรกิจในกลุ่ม คิง เพาเวอร์ ได้แก่

รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าดิวตี้ ฟรี ที่ร่วมรายการ มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป และส่วนลด 500 บาทสำหรับสินค้าที่ระลึกที่ร่วมรายการ มูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป ภายในร้านค้าปลอดภาษี ในสนามบินนานาชาติภูเก็ต

รับคูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต

รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าดิวตี้ ฟรี ที่ร่วมรายการ มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป และรับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อซื้อสินค้า Home Delivery ที่ร่วมรายการ มูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป ในระบบออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ และแอพพลิเคชั่นคิง เพาเวอร์

ส่วนลดพิเศษ สำหรับการใช้บริการ มหานคร สกายวอล์ก (Mahanakhon Skywalk) จากราคา 530 บาท สามารถใช้บริการได้ในราคา 371 บาท ในวันจันทร์-ศุกร์ และในวันเสาร์ อาทิตย์ ใช้บริการได้ในราคา 616 บาท จากราคา 880 บาท

แพคเกจห้องพักราคาพิเศษที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 4 วัน 3 คืน สำหรับ ดีลักซ์รูม (Deluxe Room Package) ราคาพิเศษเพียง 5,100 บาท หรือ ห้องพักเอ็กเซ็กคลูทีฟรูม (Executive Room Package) ราคาพิเศษ 8,100 บาท และห้องสูท (Suit Room Package) ในราคา 9,600 บาท

รับส่วนลด 50% ต่อเมนู สำหรับการใช้บริการที่ห้องอาหารรามายณะ คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต หรือรับส่วนลด 50% เมื่อเติมเงินซื้อบัตรรับประทานอาหาร 500 บาท ขึ้นไป ที่ศูนย์อาหาร ไทย เทสต์ ฮับ (Thai Taste Hub) คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร คิวบ์

และตลอดเดือนกรกฎาคม วันจันทร์-ศุกร์ นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้รับคูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 6,000 บาทขึ้นไป และรับคูปองส่วนลด 2,000 บาท จำนวน 2 ใบ และ 4,000 บาท จำนวน 1 ใบ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อซื้อเครื่องสำอางและน้ำหอมตั้งแต่ 6,000 และ 11,000 บาท ตามลำดับ