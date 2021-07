‘ตั้ม’ Where Do WE Go สุดอัดอั้น เราปรับทุกอย่างแล้ว ฝากบอกรัฐบาล ถ้าบริหารไม่ได้ก็ออกไป

‘ตั้ม’ Where Do WE Go สุดอัดอั้น ฝากบอกรัฐบาล ถ้าบริหารจัดการไม่ได้ ก็ออกไป

อีกหนึ่ง #เสียงของประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรป้องกันโควิดของศบค.ที่ออกคำสั่ง ห้ามนั่งรับประทานอาหารในนร้าน

มติชนออนไลน์ มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ‘ตั้ม’ – กฤตวัฒน์ สุริย์ เจ้าของร้านอาหารอีสานและคราฟเบียร์ Where Do WE Go เล่าถึงผลกระทบที่ได้รับในช่วงโควิด ซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด

“ร้านของผมได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2563 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่ยากลำบากมา รัฐบอกให้ร้านอาหารปรับตัว เราก็ปรับ เปิดขายอาหารแบบ เดลิเวอรี่ แต่รูัมั้ยรายได้พอที่จะนำมาจุนเจือ ที่ผ่านมาเราทำทุกอย่างประชาสัมพันธ์ร้านใช้สื่อโฆษณา เท่าที่จะทำได้ ทำทุกรูปแบบ

รัดเข็มขัดค่าใช้ข่ายทุกอย่างตู้เย็นแช่เราก็ต้องปิดมัน เพราะต้องการประหยัดค่าไฟ ตอนนี้ก็ต้องขายกาแฟเป็นอาชีพเสริม ตอนนี้ไม่รู้จะปรับกันยังไงแล้วเดือดร้อนและได้รับผลกระทบไปหมด

ที่ผ่านมาร้านพยายามช่วยตัวเองหาทางรอด อยู่ให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ ลดค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ป้องกันตัวเอง ทำตามขั้นตอนของรัฐมาตลอด แต่สิ่งที่ได้รับคือรัฐไม่เคยเยียวยา ไม่เคยเหลียวแลธุรกิจของพวกเราเลย ผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องเยียวยาหรอก คุณต้องใช้ชดใช้ในสิ่งที่ทำไปในสถานการณ์โควิด

ตั้ม- เล่าด้วยว่า ร้านของผมมีค่าใช้จ่ายเดือนะแสนกว่าบาท เป็นร้านขนาดกลง ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมาย และร้านที่ใหญ่กว่านี้ค่าใช้จ่ายก็มากกว่านี้ ตอนนี้เรียกได้ว่าทุกเดือนต้องนำเงินเก็บออกมาจ่าย ซึ่งเราควักออกมาจ่ายตั้งแต่รอบ2 ของการระบาดแล้ว มันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว

‘สิ่งที่ผมอยากฝากบอกรัฐบาล ถ้าบริหารการจัดการ ระบบสาธารณสุขไม่ได้ ก็ควรจะต้องออกไป ให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศ ไม่ใช่แค่การออกคำสั่งเดี๋ยวเปิด เดี๋ยวปิด’



พูดแต่คำสวยหรู แต่การกระทำคุณมัน ไม่เหมือนคำพูดของคุณเลย แล้วประชาชนเขาจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจยังไงในการกระทำของคุณ ที่ทำแบบนี้ อประชาชนต้องการความชัดเจนว่าประเทศชาติจะดำเนินการต่อไปยังไง ไม่ใช่มาเล่นแง่กัน อยากจะฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ฉีด

ขอบคุณภาพจาก Where Do WE Go, SpecTum Maestro