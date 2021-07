ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม รับรางวัล Entrepreneur of the Year of APEA 2021 Enterprise Asia

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับรางวัล Entrepreneur of the Year of APEA 2021 Regional Edition จากงานประกาศรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 Regional Edition ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรของ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาและบริหารงานอย่างยั่งยืนตามหลักการสากล สะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) Regional Edition ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นโดย Enterprise Asia ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศของผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารงานที่โดดเด่น

โดยในปี 2564 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Great Reset: Towards A Sustainable Recovery” คัดเลือกผู้นำทางธุรกิจและองค์กรจากกว่า 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่แสดงผลงานโดดเด่นและมีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละปีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากกว่า 800 รายชื่อ และมีเพียงแค่ 7% ของรายชื่อที่เป็นผู้ได้รับการยอมรับมากที่สุด โดยในปีนี้มีผู้เข้ารอบสุดท้ายถึง 130 รายชื่อจาก 15 ประเทศที่ได้รับการพิจารณาในรอบสุดท้ายของการตัดสิน และมีเพียง 59 รายชื่อเท่านั้นที่ได้รับรางวัล

รางวัล APEA ได้รับการยอมรับจากผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่หลากหลาย โดยมีแบ่งประเภทรางวัลความสำเร็จออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Master Entrepreneur, Fast Enterprise, Inspirational Brand, และ Corporate Excellence ซึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรเหล่านี้ มีความโดดเด่นและความยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน