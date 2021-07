เซ็นทรัลพัฒนา ยึด4แนวทวง ช่วยเหลือ1. 5หมื่นร้านค้า ฝ่าวิกฤตโควิดประคองรายได้

รายงานข่าวจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาต์เล็ตแห่งแรกของไทย รวม 33 สาขา ระบุว่า มีแผนช่วยเหลือคู่ค้าและผู้ประกอบการกว่า 15,000 รายทั่วประเทศ ด้วยกลยุทธ์ Tenant-Centric Business Partnership ที่มอบความช่วยเหลือแบบ 360 องศา โดยช่วยเหลือดูแลค่าเช่าและเงินหมุนเวียนธุรกิจให้คู่ค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์โควิด-19 จนถึงปัจจุบัน

โดยแผนการช่วยเหลือคู่ค้าผู้เช่าขณะนี้ ได้แก่ 1.ดูแลค่าเช่าและเงินหมุนเวียนธุรกิจ โดยให้ส่วนลดทันทีตามสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มระบาดถึงปัจจุบัน ด้วยส่วนลดค่าเช่าที่สะท้อนตามสถานการณ์จริง จนถึง 100% ในกรณีที่ต้องปิดศูนย์การค้า ตามประกาศรัฐ พร้อมด้วย Flexible-Leasing Programme ช่วยให้ผู้เช่ายังขยายธุรกิจต่อไปได้ในสาขาโครงการใหม่

2. เพิ่มสภาพคล่อง เข้าถึงสินเชื่อ Multi-Bank โปรแกรมสินเชื่อกับ 7 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต และธนาคารออมสิน ให้คู่ค้าและผู้ประกอบการเข้าถึง ‘สินเชื่อฟื้นฟู’ หรือเงินกู้ Soft Loan และวงเงิน O/D เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนามีจุดแข็งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คู่ค้าได้ ด้วยระบบ Grading ฐานข้อมูล Credit Score หรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเซ็นทรัลพัฒนา ที่จะช่วย Tailor-Made แผนสินเชื่อให้คู่ค้าแต่ละรายได้ นอกจากนี้ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่ม Vendors & Suppliers ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ กว่า 5,000 รายทั่วประเทศ ด้วย Supply Chain Financing Programme ในการเพิ่มกระแสหมุนเวียนเงินสด เพิ่มแหล่งเงินทุน และช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยธุรกิจ

3. รุกแพลตฟอร์มและบริการใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความแข็งแกร่งของ Worry-Free Omnichannel โดยขณะนี้ เริ่ม 12 ก.ค. 64 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดให้บริการทุกวัน 11:00-20:00 น. พร้อมช่วยเหลือร้านค้า และอำนวยความสะดวกให้คนเมือง ช้อปสะดวก รวดเร็วทั้ง Delivery / Chat & Shop / Drive Thru ช้อป แชท สั่งสะดวก ครบ-จบ-ง่ายในแชทเดียวเพียง Add LINE Official Account ‘@CentralLife’ มั่นใจคลายกังวลไปกับบริการสะอาด สะดวก รวดเร็ว ด้วย Take-Home Food Destination ตั้งจุดเคาท์เตอร์รวมความอร่อยหลากหลายจากร้านดังให้เลือกสั่งซื้อกลับบ้านได้รวดเร็ว พร้อมช้อปสินค้าแฟชั่นและอื่นๆ ทางออนไลน์ได้ไม่มีสะดุดด้วยบริการ “Chat & Shop” ด้วย Add LINE: @CentralLife พร้อมเสิร์ฟความอร่อยผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการ CENTRAL EATS จับมือ GrabFood, บริการต่อสายตรงถึงร้านกับ ONE CALL X ONE CLICK โทร. 02-021-9999 หรือ Add LINE: @CentralLife ที่ให้เลือกได้ทั้ง Take Home ด้วยตัวเอง และส่งให้ถึงรถกับบริการ Drive Thru, และบริการใหม่กับ Food Concierge Service ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล บางนา

4. เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ “ไทยช่วยไทย” ชูจุดแข็ง Omnichannel ผนึกธุรกิจในเครือเซ็นทรัล โดยแคมเปญ “ฮักไทย ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศระหว่าง ก.ค.-ส.ค. 64 สร้างโอกาสการขายให้ร้านค้า พร้อมช่วยลดค่าครองชีพผู้บริโภคในสินค้าทุกประเภท ลดสูงสุด 90% ทั่วไทย แบบ Omnichannel ทั้ง online & offline กว่า 15,000 แบรนด์ พร้อม Cashback สูงสุด 15% ทุกใบเสร็จใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีค่า 1 บาทร่วมแคมเปญ Help Thai Fight Covid-19 นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือการตลาด Super Powerful CRM Marketing ด้วย ฐานข้อมูล The 1 มาช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง