ซีเนริโอ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ ‘MARKETING SOLUTION’ รวบตึงทำการตลาด 360 องศา ตั้งเป้าปี 2022 โต 100%

นายเอ็ดดี้ – จิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา ซีเนริโอ ได้ปรับและเสริมกลยุทธ์ในทุกมิติ หลังประสบความสำเร็จและเติบโตภายใต้แนวคิด ‘The Ultimate Customer’s Experiential Engagement’ ทั้งด้านการแสดงโชว์ อีเว้นท์ ละครเวที และเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามรวมทุกออนไลนืแพลตฟอร์มกว่า 2,000,000 followers และยอดรวมการดูคลิปวิดีโอรวมกว่า 80 ล้านวิว และการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 20 เท่าตัวภายในเวลา 1 ปี เรียกได้ว่าบริษัทคืออันดับหนึ่งของประเทศสู่การต่อยอดธุรกิจในการผลิตรายการออนไลน์ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

นายจิณณวัตร กล่าวว่า บริษัทจึงเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “MARKETING SOLUTION” โดยจุดแข็งของซีเนริโอคือ Creativity, Content Providers และ Communication เป็นการดึงศักยภาพขององค์กรมาพัฒนาสู่ Business Model ใหม่ ตั้งเป้าปี 2022 (2565) ธุรกิจเติบโต 100%

“เราไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดการทำงานเดิมๆ การออกมาจากเซฟโซน ทำให้เกิดไอเดียใหม่และได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เมื่อทาเลนต์ที่เรามีบวกกับความท้าทาย จึงเกิดเป็นโมเดลธุรกิจ ‘Marketing Solution’ รวบตึงทำการตลาดแบบครบวงจร 360 องศา ครอบคลุมการคิดกลยุทธ์ ครีเอทีพไอเดีย วางแพลนคอนเทนท์ มีเดียแพลนเนอร์ อีเว้นท์ บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการให้กับบิสิเนสพาร์ทเนอร์ของเรา และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คุ้มค่าร่วมกันทุกฝ่าย บนพื้นฐาน เซฟคอสท์ / ยอดขายต้องได้ / ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา ตอบโจทย์ทุกเม็ดเงินที่ลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน”

นายจิณณวัตร กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาซีเนริโอได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นำร่องด้วยโปรเจกต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คือ New Gen Hug บ้านเกิด ต่อด้วยการวางกลยุทธ์ให้กับหลากหลายแบรนด์ดัง อย่าง ข้าวแสนดี, หุ่นยนต์ดูดฝุ่นออโต้บอท และ ทิพยประกันภัย

“ผมและทีมงานซีเนริโอ ยึดมั่นในการคำนวณต้นทุน / กำไรของบริษัท ด้วยความสุขของคนดูและลูกค้าของเราเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่า ‘HAPPINESS IS THE NEW WEALTH’ ดังนั้นในทุกๆ คอนเทนต์ของซีเนริโอ นั้น เกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้กับคนดูและคนฟัง เราจะยึดหลักการนี้ในการเดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดีต่อไปในอนาคต ให้เกิดเป็น THE ULTIMATE CUSTOMER’S EXPERIENTIAL ENGAGEMENT นี่คือคำสัญญาจากผมและทีมงาน”