เอลตัน จอห์น ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตยาวข้ามปี หลังต้องเข้าผ่าตัดสะโพกด่วน

รอยเตอร์ รายงาน เซอร์ เอลตัน จอห์น นักร้องดังชาวอังกฤษวัย 74 ปีประกาศเลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในหลายเมืองของอังกฤษ และยุโรปภายในปีนี้ ตามด้วยคอนเสิร์ตอีกหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นต้นปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์คอนเสิร์ต Farewell Yellow Brick Road ออกไปจนถึงปี 2566 หลังแพทย์แนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดสะโพกเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

นักร้องดังรุ่นใหญ่ เล่าว่า หลังจากล้มกระแทกพื้นแข็งเมื่อช่วงปลายฤดูร้อน ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวด และเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน เอลตัน จอห์น มีแถลงการณ์ว่า ” ถึงแม้ที่ผ่านมาผมจะทำกายภาพบำบัดอย่างจริงจัง และได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ แต่อาการปวดก็ยังแย่ขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก ผมจึงได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผมกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ และมั่นใจได้ว่าจะไม่มีอาการแทรกซ้อนในระยะยาว จึงเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งและหัวใจสลายที่ผมจำต้องเลื่อนกำหนดวันแสดงคอนเสิร์ต Farewell Yellow Brick Road ในยูโรป และอังกฤษ ปีนี้ออกไปเป็นปี 2566 ”

นักร้องเจ้าของเพลงฮิต อาทิ Your Song,Crocodile Rock , Sorry Seems To Be The Hardest Word, Candle In The Wind, ฯลฯ สัญญากับแฟนเพลงว่า “คอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในปีหน้าจะคุ้มค่าเกินกว่าที่คุณรอคอย ”

อนึ่ง ขณะที่ทัวร์คอนเสิร์ตในอังกฤษ และยุโรป เลื่อนไปปี 2566 แต่ เอลตัน จอห์น แพลนว่าจะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกา ที่เมืองนิว ออร์ลีนส์ ได้ในเดือนมกราคม ปี 2565