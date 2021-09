ข่าวดีแอนิเมเตอร์ไทย! Bilibili เปิดเวทีประกวดสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพ

Bilibili แพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์ชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควงแขน สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และ สตูดิโอแอนิเมชันชั้นนำของประเทศไทยเปิดโครงการ “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” หวังปั้นนัก Content Animator คนไทยก้าวสู่ตลาดจีนแบบมืออาชีพ ตอบรับกระแส Content Digital ที่ปัจจุบันกลายเป็นปรากฏการณ์อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ มาแรง

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าวงการแอนิเมชันถือว่าเทรนด์อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตของประเทศที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตขึ้น เพราะมูลค่าของอุตสาหกรรมนี้ต่อปีอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 4-5 % ต่อปี นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเนื้อหอม

โดยจุดเด่นของนักครีเอเตอร์ คนไทย ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างผลิต คือ มองทุกอย่างเป็นแง่บวก อารมณ์ดี มีความสนุกสนาน และตลก แต่เสียเปรียบคือไม่ค่อยมีเวทีให้ขึ้นประกวดผลงาน ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นอุตสาหกรรมโฆษณา

ดังนั้นในปี 2564 ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักครีเอเตอร์ คนไทย เพราะทาง Bilibili แพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์ชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และ สตูดิโอแอนิเมชันชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวโครงการ “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021”

สำหรับจุดประสงค์ของโครงการนี้ คุณตะวัน Country Manager (Thailand) จาก Bilibili กล่าวว่า ต้องการเชิญชวนนักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทย ร่วมส่งผลงานแอนิเมชัน แสดงฝีมือและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นแอนิเมเตอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพในระดับสากล โดยเริ่มจากการเข้าไปในตลาดประเทศจีนก่อน เพราะปัจจุบันเป็นตลาดแอนิเมชันที่ใหญ่มาก

เรียกได้ว่างานนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีโอกาสที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็น The best UP NEXT Animator of 2021 และ มีโอกาสในการชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 840,000 บาท นับเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับวงการแอนิเมชันไทยไปสู่ตลาดโลก อย่างแท้จริง

ส่วนรายละเอียดของ โครงการ Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 จะเปิดรับสมัครการแข่งขัน 2 ประเภท คือ 1. อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และ 2.บุคคลทั่วไป ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแล้วไม่ต่ำกว่า 30 แห่ง

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มเติมทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมมากมาย อาทิ กิจกรรม Online Workshop of Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม ปี 2564 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

กิจกรรม Online Animator Talk and the Announcement Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2021 ปี 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 15.00 น.

โครงการ “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021″ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ปี 2564 และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม ปี 2564

ทางด้าน นพ ธรรมวานิช นายกสมาคม ตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) กล่าวถึง ภาพรวมของตลาดแอนิเมเตอร์ในปัจจุบันและโอกาสการเจริญเติบโตของวงการแอนิเมชันในประเทศไทย ปัจจุบันแอนิเมชันไทยเติบโตได้จากความสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นโครงการของ Bilibili จึงเป็นโครงการที่ผู้คนในวงการแอนิเมชันใฝ่ฝันกันมานาน อยากให้มีอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้คนในวงการและผู้ที่สนใจได้นึกถึงและเกิดการจุดประกายความฝันนี้ขึ้นมาในทุก ๆ ปี โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการมอบโอกาสและพื้นที่ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาผลงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการต่อยอดวงการแอนิเมชันไทยไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมแอนิเมชันที่เข้มเเข็งขึ้น ด้วยการค้นพบผลงานชั้นเลิศที่สามารถสร้างชื่อเสียงต่อไปได้ในอนาคตผ่านจากโครงการในครั้งนี้

ขณะที่สันติ เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการผู้ที่จะมาตัดสินผลงานแอนิเมชันในการประกวด Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ที่จะช่วยสร้างตำนานแอนิเมเตอร์หน้าใหม่ ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นมา

” เราต้องมีเวทีให้พวกเขาได้แสดงผลงานและลับคมฝีมือ ให้สามารถพัฒนาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบในการจัดงานประกวดในครั้งนี้ นับว่าประสบผลอย่างดีเยี่ยม เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดมากขึ้น ทางสมาชิกสตูดิโอแอนิเมชันชั้นนำและทาง TACGA เอง ขอสนับสนุน Bilibili ในครั้งนี้ เพราะเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Bilibili มามอบโอกาสด้วยตนเอง”

สุดท้ายนิธิพัฒน์ สมสมาน จาก The Monk Studios แอนิเมชันสตูดิโอชั้นนำของประเทศไทย กล่าวว่า Bilibili ถือเป็นตัวกลางในการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาส และช่องทางให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจด้านงานแอนิเมชัน อย่างมาก เพราะปัจจุบัน Bilibili เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแอนิเมชันคุณภาพสูง ในแต่ละเดือน Bilibili จะมีการเปิดตัวอนิเมะเรื่องใหม่ในเดือนกันยายน ปีนี้ กว่า 30 เรื่อง จากข้อมูลเดือนกันยายน ปีนี้ และมีคอนเทนต์แอนิเมชันกว่า 1,200 เรื่อง รวม 16,500 ตอน ภายใต้หมวดหมู่อนิเมะที่หลากหลาย อาทิ แอ็คชั่น, ผจญภัย, ตลก, แฟนตาซี, โรแมนติก, โรงเรียน, เกม, เวทมนตร์, ลึกลับ ฯลฯ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/XBaTySHKeXU6ryUx5 ช่องทางติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award