แสนสิริ คิกออฟแคมเปญ ชวนพักร้อนที่ บ้าน และ คอนโดตากอากาศ

แสนสิริ ชวนสัมผัสบรรยากาศวันพักร้อนสุดพิเศษ ! เปิดตัว 2 แคมเปญใหม่ “Club Vacay” (คลับ วาเคย์) และ “Hideaway Home” (ไฮด์อะเวย์ โฮม) ที่ 21 โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดฯพร้อมอยู่ทั่วประเทศ

จับ Insight คนรุ่นใหม่ในยุคดิสรัป ที่โหยหาอิสระเพื่อใช้ชีวิตแบบปกติ ทำกิจกรรม และไลฟ์สไตล์พักผ่อนอยู่บ้านมากขึ้น แสนสิริ ทำให้ทริปการพักผ่อนสุดพิเศษเกิดขึ้นง่ายๆ ได้ในทุกวันที่ ”บ้าน” กับพื้นที่คลับเฮาส์ ดีไซน์เอกลักษณ์โดดเด่น พร้อมพื้นที่ส่วนกลาง และ “คอนโดตากอากาศ” กับวิวสวยของหาดทรายขาว บรรยากาศ สุดผ่อนคลาย ใน 3 โลเคชั่นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ภูเก็ต-พัทยา-หัวหิน

ครั้งแรก! Sansiri x H.O.P (Hub of Photography) จับมือคอมมูนิตี้ช่างภาพที่ใหญ่ที่สุดของไทย ชมศิลปะภาพถ่ายจาก 8 ช่างภาพระดับประเทศ พาคุณออกทริป เดินทางผ่านเลนส์ นำเสนอความสวยงามโครงการแสนสิริในมุมมองใหม่ ผสานแรงบันดาลใจจากบทเพลง บทกวี และประโยคประทับใจจากหนังสือเล่มโปรด ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ทาง facebook : Sansiri PLC

อู้ พหลโยธิน ประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของแคมเปญว่า “แสนสิริ เข้าใจการใช้ชีวิต จึงส่งมอบไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย เพื่อให้ทุกๆวันเป็นวันพักผ่อนที่แท้จริงได้จากที่บ้าน

ตอกย้ำแนวคิด Made for life เพื่อชีวิตดีดีของทุกคน จะเหนื่อยจากการทำงานแค่ใหนก็ Freshen up เหมือนได้ไป Vacation ทุกวัน…ที่บ้าน สำหรับ 2 แบรนด์แคมเปญซีรี่ส์ใหม่นี้ทั้ง Club Vacay และ Hideaway Home เกิดขึ้นจากที่เราเข้าใจและมองลึกถึง insight ในยุคดิสรัปของคนรุ่นใหม่ที่โหยหาอิสระเพื่อใช้ชีวิตแบบปกติ (Freedom is the New Luxury) ทำกิจกรรม และ ไลฟ์สไตล์พักผ่อนอยู่บ้านมากขึ้น รวมถึงความต้องการในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้นำเรื่องราวของประสบการณ์วันพักผ่อน และศิลปะภาพถ่ายที่สื่อโมเมนต์การเดินทางในทริปที่ประทับใจ เข้ามาเชื่อมโยงกับจุดเด่นและบรรยากาศโครงการแสนสิริในทุกเซ็กเมนท์ ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านฟังก์ชั่นและดีไซน์ พร้อมกับมอบโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อส่งมอบชีวิตดีดีให้กับทุกคนภายใต้มาตรฐานของแสนสิริ”

แคมเปญทั้ง 2 ซีรี่ส์ “Club Vacay” และ “Hideaway Home” จะพาคุณดื่มด่ำไปกับผลงานศิลปะภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวการพักร้อน 2 รูปแบบใน 2 บรรยากาศโครงการที่แตกต่างกัน ผ่านเลนส์เหล่าช่างภาพชื่อดังของประเทศ ครั้งแรก! ของการจับมือกันระหว่างแสนสิริ H.O.P (Hub of Photography) คอมมูนิตี้ช่างภาพที่ใหญ่ที่สุดของไทย นำทัพโดย 3 ครีเอเตอร์ผู้หลงใหลการถ่ายภาพ ได้แก่ ทอม-ธีระฉัตร โพธิสิทธิ์, ผ้าป่าน – สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ และ อีฟ – มาริษา รุ่งโรจน์ กับแนวคิด “เพราะบทเพลงหรือบทกวี สามารถพาคุณออกเดินทางไปได้มากกว่าที่คิด…เราจึงนำแรงบันดาลใจนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันกับแสนสิริ”

Club Vacay ให้ทุกวันเป็นเหมือนวันพักร้อนสุดพิเศษ เพียงไม่กี่ก้าวจากบ้าน สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนเต็มที่ บน พื้นที่ Clubhouse ดีไซน์แบบ One-of-a-kind และ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ อาทิ สระว่ายน้ำ,สวนสีเขียว Fitness, Lobby, Educational Playground และโซนพักผ่อนหย่อนใจ ที่ Clubhouse โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ทั้งหมด 18 โครงการ เริ่ม 2.19 ล้านบาท ได้แก่ สิริ เพลส รังสิต-คลอง 2, สิริ เพลส วงแหวน – ลำลูกกา,

สิริ เพลส บางใหญ่, สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90, สิริ เพลส จรัญฯ-ปิ่นเกล้า, สิริ เพลส เวสต์เกต, สิริ เพลส เพชรเกษม-สาย4, สิริ เพลส บางนา-เทพารักษ์, อณาสิริ บางนา, อณาสิริ อยุธยา, อณาสิริ บางใหญ่, อณาสิริ ชัยพฤกษ์-วงแหวน,คณาสิริ ศาลายา- ปิ่นเกล้า, สราญสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ, สราญสิริ ศรีวารี, บุราสิริ พระราม 2, เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา 2 และเศรษฐสิริ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

Hideaway Home หลีกหนีความวุ่นวาย สู่พื้นที่ส่วนตัวกับบ้านหลังที่ 2 ดื่มด่ำบรรยากาศคอนโดมิเนียมตากอากาศ ทั้งปลอดภัยภายใต้บริการจากแสนสิริ สงบเงียบ พร้อมวิวสวยจากชายหาด จาก 3 เมืองตากอากาศชั้นนำของไทยอย่าง ภูเก็ต พัทยา และ หัวหิน เริ่ม 2.09 ล้านบาท พร้อมโปรโมชันอยู่ฟรี 3 ปี* ได้แก่ ลา ฮาบานา หัวหิน (La Habana), เดอะ เบส เซ็นทรัล ภูเก็ต (THE BASE Central Phuket) และ เอดจ์ เซ็นทรัล-พัทยา (EDGE Central-Pattaya) ที่จะทำให้การพักร้อนของคุณ เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องวางแผน ไม่ต้องกังวลตารางชีวิต เมื่อไหร่ที่อยากพักร้อน ก็แค่ออกเดินทาง เพราะที่นั่น บ้านของฉันรออยู่เสมอ

ผ้าป่าน-สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง H.O.P กล่าวถึงความร่วมมือกับแสนสิริครั้งนี้ว่า “ดนตรีและบทกวี คือ ภาษาที่เป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่สามารถสร้างความรู้สึกให้กับเราได้มากที่สุด บางบทเพลงสามารถพาเราออกเดินทางไปในช่วงเวลาที่เราถวิลหา พาเรากลับไปที่ความทรงจํา รวมถึงความรู้สึกของการได้ออกเดินทาง ผสานกับแสนสิริ ที่ออกแบบบ้านโดยให้ความสําคัญกับพื้นที่คลับเอาส์และส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศการพักผ่อน ในวันหยุด รวมไปถึงการใส่ใจในรายละเอียดของคอนโดมิเนียมตากอากาศในจังหวัดท่องเที่ยวที่เสมือนเป็นบ้านหลัง ที่ 2 จึงสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เราได้ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงและบทกวี H.O.P ได้คัดเลือกช่างภาพที่มีผลงานโดดเด่นน่าสนใจ ร่วมถ่ายทอดผลงานผ่านภาพถ่ายที่นําเอาบทเพลง บทกวี หรือประโยคจากหนังสือที่ช่างภาพชื่นชอบ มาเป็นแนวทางต่อยอดการนําเสนอสุนทรียะ ถ่ายทอด บรรยากาศของในมุมมองเฉพาะตัวของแต่ละคน”

“เราหวังว่าแคมเปญนี้ นอกจากจะมอบประสบการณ์ที่พิเศษ ตอบโจทย์แง่มุมการใช้ชีวิตดีดีในทุกวันของทุกคนแล้วนั้น จะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ช่วยตอกย้ำแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน และสามารถสร้างยอดขายให้กับ แสนสิริได้ตามเป้าที่วางไว้อีกด้วย” อู้ พหลโยธิน กล่าวสรุป

