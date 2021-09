ศิลปะแห่งการโกง…พิพิธภัณฑ์เดนมาร์ก ให้เงินศิลปินเกือบ 3 ล้านไปสร้างงานศิลปะ ได้ “ภาพเปล่า” กลับมา 2 รูป

เอเอฟพี รายงาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Kunsten Museum of Modern Art ในเมืองอัลบอร์ก (Aalborg) ประเทศเดนมาร์ก มอบเงินสดจำนวน 534,000 โครนเดนมาร์ก ราว 2,816,83 บาทให้ เยนส์ ฮานน์นิง ศิลปินชาวเดนิชวัย 56 ปีนำธนบัตรเหล่านั้นไปสร้างงานศิลปะ เพื่อนำมาแสดงในงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ เฟรมผ้าใบสีขาวที่มีแต่ “ความว่างเปล่า” 2 รูป ภายใต้ชื่อผลงานว่า Take the Money and Run หรือเชิดเงินหนี

ข่าวว่า นายฮานน์นิง ได้รับมอบหมายจากพิพิธภัณฑ์ Kunsten Museum of Modern Art ให้ใช้ธนบัตรซึ่งมีทั้งเงินสกุลโครนเดนมาร์ก และสกุลเงินยูโร สร้างงานศิลปะที่สื่อถึงเงินเดือนรายปีในเดนมาร์ก และประเทศออสเตรีย แต่ นายลาส แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ให้สัมภาษณ์เอเอฟพีว่า “ก่อนถึงวันเปิดงานนิทรรศการ 2 วัน เราได้รับอีเมลจากเยนส์ แจ้งมาว่า เขาไม่สามารถสร้างงานศิลปะตามที่เราได้ตกลงกันไว้”

แอนเดอร์สันเล่าว่า แล้วฮานน์นิง ก็ทำตามที่แจ้งมาในอีเมลจริงๆ เมื่อส่งกรอบรูปผืนผ้าใบสีขาว ว่างเปล่ามา 2 รูป แอนเดอร์สันเล่าว่า เขาถึงกับปล่อยฮาเสียงดังเมื่อเห็น และตัดสินใจนำกรอบรูปผืนผ้าใบสีขาว ว่างเปล่ามา 2 รูปนั้นมาติดแสดงในนิทรรศการ โดยว่าทีมงานเราต่างมีอารมณ์ขัน และยังสะท้อนให้เห็นว่า ทีมงานของพิพิธภัณฑ์ให้คุณค่าแก่งานศิลปะอย่างไร?

ขณะที่ นายฮานน์นิง ให้เหตุผลถึงการเก็บเงิน 534,000 โครนเดนมาร์กไว้ว่า “การสร้างงานศิลปะ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการสร้างงานของศิลปินนั้นๆ ”

ศิลปินเจ้าของผลงาน ยังมีแถลงการณ์ถึงผลงาน 2 รูปนี้ด้วยว่า “เป็นการประกาศให้รู้ว่า พวกเราต่างมีความรับผิดชอบในการตั้งคำถามของโครงสร้างทางสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่ง และถ้าหากโครงสร้างเหล่านี้มันช่างไร้เหตุผลสิ้นดี เราก็ต้องทำลายมัน”

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นายแอนเดอร์สัน จะมองเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ขัน แต่ก็ประกาศว่า อารมณ์ขันของเขาจะมีไปถึงวันปิดแสดงนิทรรศการเท่านั้น โดยว่า “ถ้าเขายังไม่นำเงินมาคืนภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 ตามที่ตกลงกัน เราก็จะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็น เพื่อให้ เยนส์ ฮานน์นิง ทำตามสัญญา ”

อนึ่ง ตามข้อตกลง ฮานน์นิงจะได้เริบเงินค่าแรง 10,000 โครนเดนมาร์ก ราว 52,738 บาท บวกกับโบนัสที่ได้จากงานนิทรรศการ