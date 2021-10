ถึงเวลา แดเนียล เครก พระเอกเจมส์ บอนด์ “มีดาว”ประดับบน ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม

นิตยสารพีเพิล รายงาน แดเนียล เครก พระเอกชาวอังกฤษวัย 53 ผู้รับบทสายลับเจมส์ บอนด์มา 5 ภาค กำลังจะเป็นนักแสดงคนต่อไป ที่จะมีชื่อประดับบนดาว บนฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ( Hollywood Boulevard)ทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนน ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด ในย่านฮอลลีวูด นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียอสหรัฐอเมริกา ในพิธีที่จะมีขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม โดยดาวของเครก จะอยู่เคียงข้างดาวของ โรเจอร์ มัวร์ พระเอกเจมส์ บอนด์ รุ่นพี่ ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี 2560 ขณะมีอายุ 89 ปี

ทั้งนี้ เครก จะเป็นพระเอกเจมส์ บอนด์ คนที่ 4 ที่มีดาวประดับบนฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ร่วมกับ โรเจอร์ มัวร์,เดวิด นิเวน และ เพียร์ซ บรอสแนน

“แดเนียล เครก เป็นไอคอนทางวัฒนธรรมของอังกฤษ เช่นเดียวกับ เจมส์ บอนด์ ที่เขาสวมบทบาทมา 5 ตอน พวกเราตื่นเต้นยินดีที่จะได้ประทับดวงดาวของเขาเคียงข้างกับ โรเจอร์ มัวร์ นักแสดงชื่อดังอีกคนที่เคยรับบท เจมส์ บอนด์” แอนนา มาร์ติเนซ โปรดิวเซอร์ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม กล่าวในแถลงการณ์

รามี มาเลค นักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายอียิปต์ วัย 40 ปีเจ้าของรางวัลออสการ์ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก Bohemian Rhapsody ซึ่งรับบทเป็นผู้ร้าย ที่ฟาดฟันกับ เจมส์ บอนด์ในตอนล่าสุด No Time to Die จะเป็นคนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ แดเนียล เครก ซึ่งยังมี ไมเคิล จี.วิลสัน และ บาร์บารา บร็อคโคลี สองโปรดิวเซอร์ของ No Time to Die ร่วมในพิธีด้วย

เครก รับบทเจมส์ บอนด์มาแล้ว 5 ภาค โดย No Time to Die จะเป็นภาคสุดท้ายที่เครกจะรับบทสายลับ 007 เครกเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะ นิวยอร์ก ไทม์ ว่า ตอนถูกเรียกตัวมาออดิชั่นในภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ครั้งแรก เขาคิดว่า คงถูกเรียกมาคัดเลือกตัวแสดงเพื่อบทไม่สำคัญ หรือบทผู้ร้าย ไม่คิดว่าจะได้รับบทนำ

ทั้งยังเคยกล่าวด้วยว่า เขาคงถูกจดจำเป็น “เจมส์ บอนด์ที่อารมณ์เสีย” แต่ก็ว่า นั่นคือเจมส์ บอนด์ในแบบของเขา และเขาก็พอใจ