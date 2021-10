เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 4,200 ล้าน ปั้น เซ็นทรัล ศรีราชา โครงการมิกซ์ยูสแห่งอนาคต ล้ำด้วยนวัตกรรมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมรับ อีอีซี ดันลงทุน 2 ล้านล้าน

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศเดินหน้าบุกเบิกเมืองเศรษฐกิจปั้นโครงการ “เซ็นทรัล ศรีราชา” ต้นแบบโครงการมิกซ์ยูสแห่งอนาคต มูลค่าโครงการ 4,200 ล้านบาท บนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองศรีราชา สร้างย่านธุรกิจดาวน์ทาวน์แห่ง EEC มุ่งเป็น Pioneer of the Future ตอบรับนำเทรนด์ระดับโลกในทุกมิติ ชูความแตกต่างของการเป็นศูนย์การค้าสีเขียว Eco-Friendly Mall แห่งแรกในภาคตะวันออก พร้อมสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ มอบชีวิตสุขล้ำอย่างลงตัวให้คนศรีราชาในคอนเซ็ปต์ The Innovation Oasis เตรียมเปิดให้บริการ 27 ต.ค. นี้

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า โครงการเซ็นทรัล ศรีราชา ตั้งอยู่บน Strategic Location และสามารถรองรับความเจริญของศรีราชาในฐานะเมืองหลวงของเขตเศรษฐกิจ EEC เซ็นทรัลพัฒนาจึงมุ่งมั่นเข้ามาสร้างย่านและแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้กับเมือง ด้วยโครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งแรกในภาคตะวันออก (The First and Largest Fully Integrated Mixed-use Development) นำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเป็น Pioneer of the Future ต้นแบบโครงการมิกซ์ยูสแห่งอนาคต ที่สุดของความล้ำแห่งแรกในศรีราชา ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

1.The New District: สร้าง Business District และดาวน์ทาวน์ศรีราชา & EEC 2.The Future of Retail: ต้นแบบโครงการ มิกซ์ยูสที่ตอบรับเทรนด์ระดับโลกในทุกมิติ และ 3.The Innovation Oasis: ต้นแบบชีวิตสุขล้ำอย่างลงตัว ไลฟ์สไตล์ใหม่เพื่อคนศรีราชา

ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลยุทธ์ที่ 1 The New District: สร้าง Business District และดาวน์ทาวน์ศรีราชา ผลักดันสู่การเป็น Center of EEC ด้วยตัวโครงการมิกซ์ยูสที่สมบูรณ์แบบ บนที่ดิน 27 ไร่ พื้นที่รวมกว่า 140,000 ตร.ม. บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุดใจกลางเมือง โดยเรามี Success Formula ของการสร้างแต่ละองค์ประกอบให้ Fully Integrated เชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในส่วนของศูนย์การค้า, โรงแรม, ที่อยู่อาศัย และคอนเวนชั่นฮอลล์ภายในโครงการ เป็นการเติมเต็มสร้างย่านธุรกิจให้กับศรีราชา ตอบโจทย์ Expanded Community ที่ประกอบด้วยโรงเรียน, โรงพยาบาลชั้นนำ, โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โดยการเข้าไปสร้างย่านใหม่ในครั้งนี้เป็นการสร้าง Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดให้กับชาวศรีราชา ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและมีกำลังซื้อสูง ทั้ง Family, Jobber, Teen และ Expat ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ด้วยข้อได้เปรียบของที่ตั้งโครงการ เราจึงเป็น City Hub of Transportation อีกด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับความเติบโตของเมืองศรีราชา ซึ่งมีประมาณการว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565-2569) การลงทุนของ EEC จะขยายตัวสูงขึ้นมีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท

“เราตั้งใจให้เซ็นทรัล ศรีราชาเป็นศูนย์การค้าแห่งอนาคต จึงมุ่งมั่นสร้างความแตกต่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนด้วยกลยุทธ์ที่ 2 The Future of Retail: ต้นแบบโครงการมิกซ์ยูสที่ตอบรับเทรนด์ระดับโลกในทุกมิติ” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว

ได้แก่ Hygiene & Safety: ครั้งแรกกับนวัตกรรม ‘Smart & Healthy Building’ ที่เซ็นทรัล ศรีราชา อัพเกรดระบบปรับอากาศและกรองอากาศเพื่อให้มีอากาศที่สะอาดหมุนเวียนภายในศูนย์การค้ามากที่สุด ด้วยการติดตั้งแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง (MERV Filter) ที่ช่วยกรองละอองฝุ่นได้มากถึง 90%, ติดตั้ง UVC Lamp แสงยูวีที่เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ลดการแพร่เชื้อโรคในระบบปรับอากาศได้มากถึง 95% และติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศตามจุดต่างๆ เพื่อวัดคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้มั่นใจว่าอยู่ในระดับที่ดีเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ

Green Living & Circular Economy: กับพันธกิจ Carbon Neutral และ Zero Waste เพื่อความยั่งยืน เซ็นทรัล ศรีราชาจึงเป็นต้นแบบ Eco-Friendly Mall แห่งแรกในภาคตะวันออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการกับการนำขยะเสาเข็มมารีไซเคิล, การติดตั้ง Recycle Station กับเป้าหมายการแยกขยะที่ร้านค้าภายในศูนย์ฯ ก่อนวางแผนขยายสู่โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชน สำหรับด้าน Energy Saving มีการพัฒนาระบบปรับอากาศที่ช่วยลดพลังงานได้ถึง 40%, การติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงการออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังงาน อาทิ การใช้แสงธรรมชาติภายในศูนย์ฯ ให้มากที่สุด, การติดตั้งฝ้าลดความร้อน ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งโครงการ

The First Semi-Outdoor Experience เหมือนยกเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ อาทิ Outdoor Walking Street บนพื้นที่กว่า 2,800 ตร.ม., Giant Green Wall, Pet Park & Services เป็น Pet-Friendly Mall แห่งแรกในภาคตะวันออก สร้างคอมมูนิตี้แห่งใหม่ของคนรักสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

Seamless Integrated Experience สร้าง Destination Concepts อย่างเป็นรูปธรรมด้วยศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ของที่ Blur the Line กับโซนใหม่ที่ช้อปปิ้งด้วยกันได้ทั้งครอบครัวที่มีชื่อว่า ‘Playhouse’ แห่งแรกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักแฟชั่น คัดสรรสินค้าสุดชิคมารวมอยู่ในชั้นเดียว และ ‘Design House’ สินค้าตกแต่งบ้านอย่างมีสไตล์มารวมไว้ในที่เดียว

Digitalization & Sharing Economy ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็น Community Thought Leader ให้ศรีราชา สร้าง Co-Working Space แห่งแรกในศรีราชา ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่และกลุ่ม Start-up

คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Head of Commercialization บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ 3 The Innovation Oasis: ต้นแบบชีวิตสุขล้ำอย่างลงตัว ว่า ตั้งเป้าเป็น No.1 Destination ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตเพื่อศรีราชา”เซ็นทรัล ศรีราชา” เตรียมไฮไลท์และโปรโมชั่นจัดเต็มเพื่อเอาใจพี่น้องชาวศรีราชาอย่างเต็มที่ ในวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่ 27 ต.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Art & Technology ผ่านการผสมผสานผลงานภาพวาดสัตว์เลี้ยงในโลกเสมือนจริงของ “คุณยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล” นักวาดภาพประกอบชื่อดังระดับโลก และครั้งแรกในศรีราชากับ Digitalised Experience สุขล้ำทั่วทั้งศูนย์การค้าผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว สแกน QR Code ทำความรู้จักกับแลนด์มาร์ก Si Racha’s Charm อย่างลึกซึ้ง พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมและข้อมูลโปรโมชั่นเด็ดห้ามพลาดทั่วทั้งศูนย์ฯ โดยมี 4 ไอเดียหลักที่สร้างความโดดเด่นให้เซ็นทรัล ศรีราชา ได้แก่

Nature-Tech Oasis ด้วยเทคโนโลยีนำสมัยและประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยบริการครบครัน เช่น EV Charging Station, Solar Battery Charger, สนับสนุนให้ใช้ร้านค้าใช้ Bio-Degradable Packaging, E-Receipt, E-Menu เพื่อลดการใช้กระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มที่แรกที่ Food Park ภายในศูนย์ฯ

Inspiring Oasis จุดประกายไอเดียล้ำด้วย Hub of Creative Lifestyle นำโดย B2S Think Space และ Co-Working Space ที่ดีที่สุดในศรีราชา เพื่อสร้าง Start-Up New Ecosystem แห่งอนาคต รองรับการจัด Start-Up Hackathon Showcase, Creative Forum

Urbanised Oasis เดสติเนชั่นที่ดีที่สุดตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น Tops Premium ซูเปอร์มาเก็ตที่ดีที่สุดในศรีราชาในดีไซน์แบบ Glasshouse, แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ อาทิ Muji, Uniqlo, กลุ่ม Jaspal อาทิ CCOO, Lyn, ฯลฯ รวมร้านอาหารดังมากมายกว่า 30 ร้าน อาทิ Bonchon, Mos Burger, Fin Sushi, Potato Corner, Fuji Restaurant, ฯลฯ และโซนไฮไลท์ห้ามพลาดต่างๆ อาทิ Asian Village ที่นำแบรนด์ดังจากทั่วเอเชียมารวมกันไว้ในที่เดียว พร้อมเอาใจ Pet Lovers ด้วย Central Si Racha Pet Community คอมมูนิตี้คนรักสัตว์ ที่สามารถพาน้องหมามาทำ Dog ID ฟรี! พร้อมด้วยบริการต่างๆ ทั้งธนาคาร โรงภาพยนตร์ Si Racha Cineplex, Supersports, Powerbuy, Kids Playground และ Education Center

Community Co-Creation Oasis ดึงเอาอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจท้องถิ่นมาผสานและถ่ายทอดผ่านคอนเซ็ปต์ ‘Si Racha’s Charm หรือ มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา’ ในดีไซน์ฟีเจอร์แลนด์มาร์กทั่วศูนย์ฯ ได้แก่ Outdoor Signature ชื่อเมือง ‘ศรีราชา’, Si Racha Textile ตกแต่งด้วยลวดลาย ‘ผ้าทอคุณย่าท่าน’, House of Carpenter จุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจ, Tiger + Neko Sculpture เป็นต้น และครั้งแรกกับ ‘Food Park x ซอสศรีราชา’ เสิร์ฟเมนูเด็ดที่ปรุงจากซอสศรีราชา เฉพาะที่ เซ็นทรัล ศรีราชา เท่านั้น, จับมือกับแบรนด์ดังเพื่อทำสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ เช่น Uniqlo และ Jubilee นอกจากนี้ยังจับมือภาครัฐ อาทิ อพท. จัดงานส่งเสริมหัตถกรรมชุมชนตลอดปี, ร่วมกับชุมชนพนัสนิคม ทำ Wrap ตุ๊กตุ๊กจักสาน และนำสินค้าจักสานชุมชนมาขายภายในศูนย์ฯ, และแผนความร่วมกับคอมมูนิตี้โดยรอบ”

และไฮไลท์พิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัววันที่ 27 ต.ค. พบกับ Moonlight Garden Outdoor Market & AR Zone ชั้น G ลาน Outdoor ด้านหน้า ให้คุณ Scan & Collect บรรดาสัตว์เลี้ยงในโลกเสมือนจริงเพื่อเก็บคะแนนและลุ้นรับของรางวัล, Giant Digital Christmas Tree ชั้น G ลานโปรโมชั่น แลนด์มาร์กสุดอลังการด้วยต้นคริสต์มาสยักษ์สูงกว่า 17 เมตร ให้ชาวศรีราชาได้มา Snap & Share, Creative Food & Garden Truck ลานโปรโมชั่น หน้าศูนย์การค้า เสิร์ฟความอร่อยท่ามกลางบรรยากาศสุดชิคจากหลากหลายร้านดังในชลบุรี, Foodie Oasis ชั้น G ลานโปรโมชั่น รวมที่สุดของร้านโฮมเมด และแปลงผักไฮโดรโปรนิกจำลอง จากร้านชีวิตดี คาเฟ่ แอนด์ ฟาร์ม พิเศษ! พบกับเมนูสุดครีเอท ‘โอมากาเสะ’ ดอกไม้กินได้

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นช้อปทุกวันรับสิทธิ์ลุ้นได้ทุกวัน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับ Toyota C-HR Hybrid Premium Safety มูลค่า 1.139 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท, รับฟรีกระเป๋าดีไซน์พิเศษเฉพาะที่เซ็นทรัล ศรีราชา 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท, รับฟรี Movie Gift Set 1 ชุด ประกอบด้วย Movie Complimentary Voucher 1 ใบ และบัตร M GEN Next 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 500 บาท พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจากบัตรเครดิตและแอพพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ อาทิ รับของสมนาคุณหรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% พิเศษ!สำหรับสมาชิก The1 เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 64 ถึง 6 ม.ค. 65 สามารถสะสมและแลกรับคะแนน The1 ได้ กับ 150 แบรนด์ที่ร่วมรายการ หรือแลกรับคูปองส่วนลดเพียงแลกคะแนนผ่านแอพพลิเคชั่น The1 และรับฟรีคะแนน The1 เมื่อสมัครสมาชิกผ่านแอป The1 เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเป็นครั้งแรก