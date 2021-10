‘ตราเพชร’ เผยโฉมผู้ชนะเลิศโครงการ ‘DIAMOND Interior Design Contest 2021’ ต่อยอดงานออกแบบตกแต่งผนัง

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ ‘DIAMOND Interior Design Contest 2021’ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดและประชันไอเดียการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ‘Digital Printing Board, Create an Inspiring Space – สร้างแรงบันดาลใจผ่านการตกแต่งผนังด้วยบอร์ดตกแต่งพิมพ์ลาย’ เพื่อเป็นไอเดียและทางเลือกสำหรับผู้ใช้วัสดุออกแบบตกแต่งภายในและประชาชนทั่วไปที่กำลังมองหาวัสดุตกแต่งสำหรับพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ร้านกาแฟ (Cafe) สำนักงานสาธารณะ (Co-Working Space) บูติคโฮเต็ล (Boutique Hotel) โรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery) เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยปีนี้มีผลงานที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 ผลงาน

ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินคะแนนเพื่อหาผู้ชนะในโครงการนี้ ประกอบด้วย 1.ความสวยงาม 40% 2.ความคิดสร้างสรรค์ 30% 3.แนวคิดและที่มาของการออกแบบ 20% 4.ความเหมาะสมกับสถานที่ 10% โดยผู้ชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,0000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ ผลงาน The Season (เดอะ สีสัน) ของนายวราพล สุริยา ที่ชนะใจกรรมการ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน APEX DESIGN ของนางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน บ้าน ‘แขก’ ครัว ของนายอธิวัฒน์ พูลพาณิชย์ รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน The Future of Graffiti ของนายพิทยา ชูศรีวัน และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน ABOUT TIME ของ นางสาวพิมดาว อินทรทัต

“ปีนี้มีผลงานหลายชิ้นที่น่าสนใจและออกแบบได้ดี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสนใจนำผลงานออกแบบที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาต่อยอดสู่การพัฒนางานตกแต่งผนังด้วยบอร์ดตกแต่งพิมพ์ลาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาไอเดียตกแต่งภายในสำหรับ ร้านกาแฟ พื้นที่สำนักงานสาธารณะ บูติคโฮเต็ล โรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก” นายสาธิต กล่าว