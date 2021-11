บอร์ด UPA ไฟเขียวควักกว่า 236 ล้านซื้อหุ้น ASIAฯ สิงคโปร์ลุยวินด์ฟาร์มเวียดนาม จอยท์เวนเจอร์ AIF รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลาว

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้บริษัท บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท ASIA ENERGY AND UTILITIES HOLDING (SINGAPORE) PTE. LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์จำนวน 5,672,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 80% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจาก ASIA INVESTMENT, DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SOLE CO., LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม มีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมด 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 236.05 ล้านบาท ( ณ อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 )

ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัท ฯได้สิทธิ์ถือหุ้นในสัดส่วน 44% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Central Wind Power Joint Stock Company (CWP) โดยที่ CWP เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 21 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ Nhon Hoi Economic Zone, Binh Dinh Province ประเทศเวียดนาม โดยมีสัญญาซื้อขายไฟกับ Vietnam Electricity (EVN) มีระยะเวลาซื้อขายไฟ 20 ปี นับจากวันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

“การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์มครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นการขยายรูปแบบการลงทุน จากก่อนหน้านี้มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power ขนาดกำลังผลิต 46.78 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนามเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศอื่นๆ รวมทั้งเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าในมือที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีการเจรจาเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศแถบภูมิภาค CLMV+T เพิ่มเติมอีกด้วย จะสนับสนุนผลงานในอนาคตเพิ่มขึ้น” นายพรอินทร์ กล่าว

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UPA กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยังอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) กับ Asia Investment And Financial Services Sole Company Limited บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสปป.ลาว (“AIF”)

โดยวัตถุประสงค์หลักจัดตั้งและเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในสปป.ลาว เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในสปป.ลาว โดยบริษัทฯ และ AIF จะมีสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละ 50% คาดว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะลงทุนขั้นต้นด้วยวงเงิน 120,000,000 บาท