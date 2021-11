“พีที” จับเทรนด์คนรุ่นใหม่ ยุคดิจิทัลไลฟ์ เปิดตัว 3 ฟีเจอร์ใหม่บนไลน์ ออฟฟิเชียล

นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือพีทีจี เปิดเผยว่า การก้าวสู่สังคมในยุคดิจิทัลที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ชีวิตผู้คนมากมายเข้าไว้ด้วยกันทำให้เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของผู้นำในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรสู่การดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เข้ากับผู้คนในทุกช่วงเวลาได้อย่างกลมกลืน พร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งแก่แบรนด์ในธุรกิจนอนออยล์ (non-oil) ให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากับการจัดตั้ง บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในระดับพรีวิลเลจให้กับลูกค้าถือบัตร PT Max Card จำนวนกว่า 16 ล้านสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเติมเต็มความพิเศษและสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกแบบครบวงจร (One Stop Service)

สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 4 นี้ ยังคงเติมเต็มความพิเศษส่งท้ายปีแก่ลูกค้าและเพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในยุค New Normal ด้วยบริการใหม่ที่ได้เปิดตัวบน LINE Official มี 3 ฟีเจอร์ด้วยกัน ได้แก่ 1.การเติมน้ำมันแบบ New Normal ผ่านการกดสั่งจองน้ำมันล่วงหน้า พอมาถึงสถานีบริการน้ำมันพีที สามารถแจ้งเลขรหัส PIN เติมน้ำมัน แล้วชำระเงินออกใบเสร็จได้แสนง่ายดาย 2.บริการสั่งของและเดลิเวอรี่จาก Max Mart ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่บริการ 62 สาขา ในอนาคตจะครอบคลุม 150 สาขา คอยให้บริการลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม(สมาชิก PT Max card และลูกค้าทั่วไป และ3.บริการ Grab & Go จากพันธุ์ไทยที่ให้ออเดอร์ผ่านระบบสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการมารับกาแฟที่หน้าร้าน

พร้อมทั้งดำเนินการตกแต่งสำนักงานใหม่แล้วเสร็จ โดยมุ่งเน้นแนวคิดการออกแบบสถานที่ทำงานให้เป็นเหมือนพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและการทำงานเป็นทีมเวิร์คในสไตล์ดิจิทัลไลฟ์ใช้ผนังโทนสีเทาตัดกับเส้นแสงที่สื่อถึงความทะยานไปข้างหน้าขององค์กร อีกทั้งยังเพิ่มสุนทรียะในทุกมุมมองด้วยไฟตกแต่งและฝ้ากระจกบังสายตาเป็นรูปอาคารออฟฟิศสื่อถึงความล้ำสมัยในยุคดิจิตอล ซึ่งไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็จะได้เห็นวิวเมืองแบบพาโรนามา ควบคู่กับตกแต่งพื้นที่ให้มีมุมพักผ่อนช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานในแต่ละวันที่เน้นโทนสีสดใสสบายตาช่วยเพิ่มความรู้สึกสนุกและท้าทายในการทำงาน ขณะเดียวกันยังเพ้นท์ผนังเป็นรูปรถตุ๊กตุ๊ก ตลาดน้ำผสานกลิ่นอายความเป็นไทยไว้อย่างลงตัว

“การดำเนินธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมาเราโฟกัสไปยังลูกค้าสมาชิกแมกซ์การ์ดเป็นหลัก อย่างไรก็ดีในปี 2565 เราจะสร้างปรากฎการณ์ให้ทุกคนได้สัมผัสและเข้าถึงโซลูชั่นการซื้อสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มลูกค้าของพีทีเท่านั้นแต่จะขยายสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ รวมถึงจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายแบรนด์อย่างต่อเนื่อง” นายพร้อมศักดิ์ กล่าว