เปิดให้บริการ17ม.ค. เดอะล้ง1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

รายงานข่าวจาก บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แจ้งว่า พร้อมเปิดให้บริการ “เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น” แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมจีนโบราณอันทรงคุณค่า ร่วมเปิดประสบการณ์กับ “Pagoda Chinese Tea Room” และ “Okura Oriental La Patisserie” คุณภาพระดับโรงแรมห้าดาว รวมถึงพื้นที่ Co-Working Space โดยกำหนดเปิดให้บริการในเทศกาลแรกแห่งความสุข ระหว่าง 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ร่วมกราบสักการะองค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว ขอพรเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ชมการแสดงงิ้ว และการเปิดโรงทาน ระหว่าง 17 – 19 มกราคมนี้ พร้อมพบกับกิจกรรมแห่งความสุขอื่นๆ อีกตลอดปี 2565 ณ เดอะ ล้ง1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น

ทั้งนี้ AWC ตั้งใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และรวมไลฟ์สไตล์กิจกรรมหลากหลาย ซึ่งนอกจากอาคารสถาปัตยกรรมจีนโบราณอันทรงคุณค่าแล้ว ยังมีร้านค้าหลากหลายทยอยเข้ามาเปิดให้บริการ ไฮไลท์สำคัญคือร้านอาหารในกลุ่มโรงแรม AWC อาทิเช่น “Pagoda Chinese Tea Room” ร้านน้ำชาคุณภาพระดับโรงแรมห้าดาวจากโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และร้าน “Okura Oriental La Patisserie” ร้านกาแฟและเบเกอรี่จากโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลิ้มรสเครื่องดื่มพร้อมทานอาหารว่างจากเมนูสุดพิเศษที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ Co-Working Space ในบรรยากาศอาคารอนุรักษ์ที่สวยงามเหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ยังมี “เดอะ Gallery” โครงการเพื่อชุมชนจำหน่ายสินค้าจากศิลปินคุณภาพและศูนย์รวมสินค้าชุมชน และ “reConcept” ร้านจำหน่ายของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์คุณภาพภายใต้แนวความคิด Everything old is new again: reConcept reCycle reUse ที่สามารถใช้เป็นไอเดียตกแต่งบ้านและอาคารสำนักงานในราคาประหยัด ร่วมด้วยร้านค้าชั้นนำที่จะทยอยเปิดให้บริการในพื้นที่ “เดอะ ล้ง ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น”

นอกจากนี้ AWC เตรียมกิจกรรมพิเศษครอบคลุมทุกเทศกาลตลอดปี 2565 โดยเปิดเทศกาลความสุขแรกซึ่งรวมโอกาศวันขอบคุณเจ้าแม่หม่าโจ้ว วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ และเทศกาลโคมไฟ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงพบกับเทศกาลแห่งความสุขอื่นๆ ที่เตรียมไว้อีก 4 เทศกาลสำคัญตลอดปีนี้ โดยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือ การร่วมสักการะองค์เจ้าแม่หม่าโจ้ นำโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร ในโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล และการจัดแสดงงิ้วชุดพิเศษ เนื่องในวันขอบคุณเจ้าแม่หม่าโจ้ว (วันเสี่ยซิ้ง) ซึ่งทาง AWC และโรงแรมในเครือ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโรงทานร้านอร่อยในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนสังคมโดยรอบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม

ผู้ที่สนใจเยี่ยมชม “เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น” สัมผัสประสบการณ์ความสุขในเทศกาลแรกรับปีใหม่ ที่ร้านน้ำชา “Pagoda Chinese Tea Room” ร้าน Okura Oriental La Patisserie ร้าน “เดอะ Gallery” ร้าน “reConcept” และพื้นที่ Co-Working Space เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 12.00 – 20.00 น. พร้อมบริการที่จอดรถ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจออกร้านการกุศลในช่วงงานเทศกาลแห่งความสุขแรกระหว่าง 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าเช่า ในช่วงวันและเวลาที่สะดวกได้ตลอดเทศกาล เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมทำบุญบริจาคตามศรัทธาให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจการทำนุบำรุงและดูแลรักษาศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว รวมถึงเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของสังคมและชุมชนรอบข้างต่อไป รวมถึงร่วมงานเทศกาลอื่นๆ อีก 4 เทศกาลสำคัญ ดูรายละเอียดได้ที่ https://facebook.com/lhong1919