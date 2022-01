ทิฟฟานี แฮดดิช นักแสดงตลก ถูกจับ “เมาแล้วขับ” หลับคาพวงมาลัยรถ !!!

เอพี รายงาน ทิฟฟานี แฮดดิช นักแสดงคอมมิดีชาวอเมริกันวัย 44 ปี หนึ่งในนักแสดงนำจาก “Girls Trip” ภาพยนตร์ตลกดัง ออกฉายปี 2560 ถูกจับในข้อหา “เมาแล้วขับ ” ในรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม

ข่าวระบุ แมท เมเยอร์ รองผู้กำกับสถานีตำรวจเมืองพีซทรี ซิตี รัฐจอร์เจีย กล่าวในแถลงการณ์ว่า ตำรวจ ได้รับแจ้งตอน 02.30 น.วันศุกร์ที่ 14 มกราคมว่ามีคนหลับคาพวงมาลัยรถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนไฮเวย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ ก็พบรถยนต์ลักษณะตรงกับที่พลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งมากำลังขับอยู่ จึงเรียกให้จอด ซึ่งแฮดดิชได้จอดรถที่สนามหน้าบ้านหลังหนึ่ง

ต่อมา แฮดดิช ได้วางเงินประกันตัวไป 1,666 ดอลลาร์ ราว 55,144 บาท และต้องมาขึ้นศาล แต่ยังไม่มีการกำหนดวัน

ทั้งนี้ แฮดดิช มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจาก “Girls Trip” จากนั้นมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอาทิ The Kitchen, Night School และ Like A Boss นอกจากนั้นยังเขียนหนังสือ Last Black Unicorn ติดอันดับหนังสือขายดีของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ส และเป็นพิธีกรรายการทีวี Kids Say The Darndest Things ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม