เบื่อไปเที่ยวไม่ได้ …ทีนา เทอร์เนอร์ และสามีทุ่มเงินกว่า 2,500 ล้านซื้อบ้านในสวิสฯ

เอพี รายงาน ทีนา เทอร์เนอร์ ราชินีร็อครุ่นใหญ่ชาวอเมริกันวัย 82 และ เออร์วิน บาค สามีโปรดิวเซอร์ชาวเยอรมันวัย 65 ควักเงิน 70 ล้านฟรังก์สวิส ราว 2,520 ล้านบาทซื้อบ้านริมทะเลสาบซูริค ในสวิตเซอร์แลนด์

สามีภรรยาต่างวัย ซึ่งแต่งงานอยู่กันมา 9 ปี ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอายุราว 100 ปีในหมู่บ้านสเตฟา ริมทะเลสาบซูริค เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ภายในอาณาเขต มีอาคาร 10 หลังบนเนื้อที่ 24,000 ตารางเมตร แวดล้อมด้วย บ่อน้ำ ลำธาร สระว่ายน้ำ และท่าจอดเรือริมทะเลสาบ

บาค ซึ่งคว่ำหวอดในวงการดนตรีมายาวนาน เล่าว่าการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ผืนนี้สมเหตุผล เพราะเขาและภรรยา ต่างได้สัญชาติสวิสฯ และรู้สึกมีความสุข สะดวกสบายกับการใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากมาใช้ชีวิตที่ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2537 และกล่าวอีกว่า “เนื่องจากการระบาดของโควิด และผลกระทบที่ตามมา เราก็เหมือนกับคนสวิสฯทั้งหลาย ที่โชคร้าย ต้องงดการเดินทาง ”

สื่อของสวิสฯ รายงานว่า บ้านของเทอร์เนอร์ และสามี อยู่ใกล้กับบ้านของ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักเทนนิสชื่อดังระดับโลกของสวิตเซอร์แลนด์ ที่สนใจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ผืนนี้เช่นกัน แต่ต่อมาตัดสินใจซื้อบ้านที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันออกของทะเลสาบซูริค

ทีนา เทอร์เนอร์ เป็นราชินีร็อค เจ้าของเพลงฮิต อาทิ Proud Mary และ What’s Love Got To Do With It ,ฯลฯ แต่งงานกับ เออร์วิน บาค เมื่อปี 2556 พากันย้ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2537 โดยเช่าบ้านอยู่ที่เมืองคุสนาคท์ ใกล้กับเมืองซูริค อยู่นานหลายปี