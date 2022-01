แลคตาซิดปลื้ม! ยืนหนึ่งผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นเปิดตัว ‘แลคตาซิด เอ็กซ์ตร้า มิลค์กี้’ เพิ่มน้ำนม 4 เท่า

นางสาวชลธิชา เอี่ยมศุภนิมิตร Group Brand Manager บริษัท ซาโนฟี่ คอนซูเมอร์ เฮลท์แคร์ กล่าวว่า กว่า 30 ปีที่ผ่านมา แลคตาซิด (Lactacyd) ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงที่อ่อนโยน และปลอดภัย ด้วยส่วนผสมของสารสกัดน้ำนมบริสุทธิ์ 100% อย่างกรดแลคติกและเซรั่ม ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นกรดอ่อน ๆ ตามธรรมชาติในบริเวณจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงอย่างอ่อนโยน พร้อมการบำรุงที่ล้ำลึกส่งผลให้แลคตาซิดเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงอันดับ 1 ของโลกและในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจากสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้การเติบโตของกลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงในปีที่ผ่านมาจะลดลงถึง 16% จากมูลค่าตลาดรวมในประเทศปีละ 430 ล้านบาท แต่แลคตาซิดก็ยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ได้

“ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์แลคตาซิดมีทั้งหมด 6 สูตร ได้แก่ 1. แลคตาซิด ออล เดย์ แคร์ 2. แลคตาซิด ออดอร์ เฟรช 3. แลคตาซิด ซอฟท์ แอนด์ ซิลกี้ 4. แลคตาซิด เพิร์ลลี่ อินทิเมท 5. แลคตาซิด เอ็กซ์ตร้า เซนซิทีฟ และ

6. แลคตาซิด เอ็กซ์ตร้า มิลค์กี้ (Lactacyd Extra Milky) สูตรใหม่ล่าสุด ที่มีความพิเศษ เพิ่มน้ำนม 4 เท่า และผสานวิตามินให้การบำรุงเข้มข้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพียง 1 หยด ดูแลอย่างอ่อนโยน พร้อมการบำรุงที่ล้ำลึก ซึ่งผลิตภัณฑ์แลคตาซิดมีจำหน่ายใน 32 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย นอกจากการจัดจำหน่ายในซูปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม “ออนไลน์” เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่นิยมการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Lazada : https://bit.ly/3oZ82fN และ Shopee : https://shp.ee/36u9z67″

สำหรับเดือนมกราคมนี้ แลคตาซิด ได้จัดแคมเปญ “Lactacyd The 4 Extraordinary Moments” #กลับมาดูแลตัวเองเป็น4เท่า ในทุกมิติ กับ 4 กิจกรรมสุดพิเศษ ที่ชาเลนจ์ให้คุณได้รักและดูแลตัวเองอย่างจริงจัง ได้แก่ 1. The Extraordinary Moment Exclusive Yoga Class (On Facebook Live) by Lactacyd x Virgin Active พร้อมแขกรับเชิญ คุณเกรซ กาญจน์เกล้า ร่วมฝึกโยคะ ที่ช่วยเรื่องการฝึกลมหายใจ ระบบเลือดไหลเวียน ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เพื่อให้สาว ๆ สามารถฝึกตามได้ด้วยตัวเองที่บ้านในช่วงสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ยุคปัจจุบัน 2. Lactacyd Expert Club Thailand ร่วมพูดคุยกับ พญ.พัทธนันท์ มัตตะธนาพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และ เพศศาสตร์วิทยาคลินิก เพื่อให้ข้อมูลการดูแลจุดซ่อนเร้นที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามอย่างอ่อนโยน

3. ชวนคุณสร้างแรงบันดาลใจมากกว่า 4 เท่า กับ 40 นาที สัปดาห์ละ 4 วัน ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายแบบไหนเราพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้ เพียงโพสต์ภาพส่งการบ้านการออกกำลังกายของคุณทุกวัน และติด Hashtag #LactacydExtra6PackChallenge #LactacydThailand #GentleButPowerful ทำต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ เพื่อลุ้นรับรางวัล และ 4. ลุ้นรางวัลพิเศษจากชาเลนจ์ข้างต้น เพื่อให้คุณได้มี

The Extraordinary Moment ดี ๆ กับ Onsen & Spa 90 นาที มูลค่า 1,950 บาท จำนวน 10 รางวัล และ Onsen ไม่จำกัดเวลา 1 ครั้ง อีกจำนวน 20 รางวัล และรางวัล สิทธิ์ออกกำลังกายฟรี 1 วัน พร้อมโปรแกรมตรวจวัดมวลร่างกายและปรึกษาการออกกำลังกายจากเทรนเนอร์ส่วนตัวฟรี ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สาขาถนนวิทยุ เท่านั้น จำนวน 30 รางวัล โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วม (User Experience) ให้กับสาว ๆ ที่ดูแลสุขภาพได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับฟิตเนสคลับชั้นนำอย่าง Virgin Active Thailand และ Absolute You ในการแจกผลิตภัณฑ์ “แลคตาซิด เอ็กซ์ตร้า มิลค์กี้” ขนาดจริง 150 ml. มูลค่า 149 บาท กว่า 10,000 ขวด อีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมและฝึก Yoga Class ย้อนหลัง และติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ผ่านทางเพจ Facebook : https://www.facebook.com/LactacydThailand พิเศษ! ส่วนลดสุดพิเศษเฉพาะซื้อสินค้าแลคตาซิด เอ็กซ์ตร้า มิลค์กี้ ขนาด 150 ml. ราคา 145 บาท ใน Shopee ใส่โค้ดส่วนลด SANOLEM60 รับส่วนลดเงินสด 60 บาท ทันที คลิกเลย https://bit.ly/3KlgNsM ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น