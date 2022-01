พิลึก หรือ ลึกซึ้ง …เอ็ด ชีแรน ยื่นขอสร้าง “ห้องฝังศพ”ไว้ในบ้าน

ขณะที่ศิลปินดังหลายคนพยายามตกแต่งบ้านให้ดูสดชื่น สวยงามคล้าย “วิมาน” แต่ เอ็ด ชีแรน ศิลปินนักร้องดังชาวอังกฤษ กลับแต่งบ้านให้ดูเหมือน “สุสาน”ซะงั้น

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น เล่าว่า นักร้องดังเจ้าของเพลงฮิตอาทิ Castle on the Hill,Shape of You , Thinking Out Loud ฯลฯ ได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานเขตซัฟฟอล์ก ทางตะวันออกของอังกฤษ ขออนุญาตสร้าง “ห้องฝังศพ ” ภายในบ้านชนบทของเขาและครอบครัวหลังนี้

ข่าวเล่าว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อปีที่แล้ว นักร้องดังวัย 30 ได้รับ “ไฟเขียว” จากสำนักงานเขตซัฟฟอล์ก ให้สามารถสร้างโบสถ์รูปเรือขึ้นภายในบริเวณบ้าน โดยโบสถ์เล็กๆจะมีบันใดวนลงไปห้องใต้ดิน และมีแกลลอรี หรือห้องแสดงงานศิลปะอยู่ด้วย

ต่อมาล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา นักร้องเจ้าของผลงานอัลบัมล่าสุด “=” (อ่านออกเสียงว่า อิควล (equals ) ก็ได้มอบหมายให้ทีมสถาปนิก ยื่นขออนุญาตในนามของเขา เพื่อขอสร้าง “พื้นที่ฝังศพ” ที่จะก่อสร้างอยู่ใต้ดิน ภายใต้โบสถ์รูปเรือนี้เพิ่มเติม โดยระหว่างนี้กำลังรอดูว่า สำนักงานเขตฯจะ “ไฟเขียว” อนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือไม่?

ทั้งนี้ จากแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ระบุว่าบ้านชนบทของชีแรน มีอาณาเขตกว้างขวาง ในบริเวณมีกระท่อมหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่ง แล้วยังมีอาคารภายนอกอีกหลายอาคาร มีบ่อน้ำหลายบ่อ มีทุ่งหญ้า และ สวนส้ม

นักร้องดัง เล่าถึงจุดประสงค์ที่สร้างโบสถ์เล็กๆไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็เพราะต้องการให้เป็นสถานที่ ที่เขาและครอบครัว รวมทั้งแขกที่มาเยี่ยมเยือนเขา ซึ่งซีเอ็นเอ็น เล่าว่า แขกของชีแรนมาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ กานา ไนจีเรีย ออสเตรเลีย และ เอเชีย ,ฯลฯ มีที่สงบสำหรับพักผ่อนและ พักใจ สวดภาวนา หรือเป็นสถานที่เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีแต่งงาน พิธีศีลจุ่ม นั่งสมาธิ โดยไร้การรบกวน

แต่สำหรับ “ห้องฝังศพ” นักร้องดังไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมจึงอยากสร้างไว้ภายในบ้าน

ทุกวันนี้ ชีแรนใช้ชีวิตอยู่กับ เชอร์รี ซีบอร์น ภรรยาที่ รู้จักกันตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของอังกฤษ หลังจากคบกันมานาน ทั้งคู่หมั้นหมายกันเมื่อปี 2561 และแต่งงานกันเมื่อปลายปี 2562 และเชอร์รี ให้กำเนิดไลรา ลูกสาวเมื่อปี 2563