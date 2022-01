ไมเนอร์ ฟู้ด ร่วมลงสนาม ชิงแชร์ตลาดไก่ทอด เปิด “ชิค-อะ-บูม” ป็อปอัพ สโตร์ พร้อมกัน 15 สาขา

นายภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความสำเร็จของ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่เปิดตัว “ชิค-อะ-บูม” (Chick-A-Boom) แบรนด์ไก่ทอดน้องใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2564 มีกระแสตอบรับดี ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้บริโภค จึงตัดสินใจเปิดตัว ชิค-อะ-บูม รูปแบบป็อปอัพ สโตร์ ในเดือนมกราคมนี้ รวมกว่า 15 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น นครราชสีมา ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคมนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังเปิดขายในรูปแบบไดน์อินและบริการซื้อกลับบ้าน (Take Away) ที่ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี อีกกว่า 220 สาขาทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าจากการขยายการให้บริการดังกล่าวจะสามารถเสริมทัพยอดขายเมนูไก่ในร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ให้เติบโตขึ้นได้อีกเท่าตัว

“ความโดดเด่นและแตกต่างของ “ชิค-อะ-บูม คือการการปฏิวัติความจำเจของไก่ทอดให้มีความแปลกใหม่ ทำให้ลูกค้ารู้สึกสนุกสนานและได้มีประสบการณ์ร่วมไปกับแบรนด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Limitless Fun Experience/ Never like others/ Never boring ด้วยการชูจุดเด่น ไก่ทอดหลากรสชาติ (Variety of flavor) และเป็นรสชาติที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อสร้าง Customer Experience ทำให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นไปกับแบรนด์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบมาสคอตที่ชื่อว่า ชิคกีร่า (Chickira) ให้แบรนด์เป็นที่จดจำของลูกค้า” นายภาณุศักดิ์ กล่าว

นายภาณุศักดิ์ การเปิดตัว ชิค-อะ-บูม เพราะมองเห็นศักยภาพของตลาดไก่ทอดในประเทศไทย เป็นตลาดใหญ่ มีมูลค่าตลาดสูง และมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับที่ผ่านมา เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ถือเป็นเจ้าตลาดปีกไก่ทอด (King of Wing) ทั้งไก่เกาหลี ไก่บาร์บีคิว ดังนั้นการสร้างแบรนด์ใหม่เพื่อมาชิงส่วนแบ่งการตลาดจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย”