กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จกรุงปักกิ่ง ร่วมพิธีเปิดโอลิมปิก ฤดูหนาว

ความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิก ฤดูหนาว ครั้งที่ 24 “ปักกิ่งเกมส์ 2022” ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ ล่าสุดเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีน (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China) รายงานว่า ทางประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง (สนามรังนก) เพื่อต้อนรับประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล สมาชิกราชวงศ์ และหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศที่จะมาเข้าร่วมพิธีเปิด “ปักกิ่งเกมส์ 2022” รวมทั้งมีกิจกรรมทวิภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชเดำเนินไปร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

โดยในพิธีเปิดยังมี ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย, พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา, ประธานาธิบดีฮาลิมาห์ ยาค็อบ แห่งสิงคโปร์, เจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 แห่งโมนาโก, มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด แห่งซาอุดีอาระเบีย, ประธานาธิบดีอัลแบร์โต เฟอร์นันเดซ แห่งอาร์เจนตินา เข้าร่วมด้วย

“บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานฯ มาร่วมโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวครั้งนี้ ในฐานะตัวแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการฯ โดยมีภารกิจสำคัญคือ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯไปทรงร่วมพิธีเปิด รวมทั้งทอดพระเนตร และพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาทีมชาติไทย ทั้ง 4 คนได้แก่ มรรค จันเหลือง, คาเรน จันเหลือง, นิโคล่า ซาโนน และมิดา ฟ้า ใจมั่น

สำหรับนักกีฬาไทยคนแรกที่จะลงแข่งขันคือ มิดา ฟ้าใจมั่น ประเภทอัลไพน์ สกี หญิง ไจแอนท์ สลาลอม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ รอบ 1 เวลา 09.15-11.00 น. และสลาลอม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ รอบ 1 เวลา 09.15-11.00 น., รอบ 2 เวลา 12.45-14.40 น. โดยตั้งเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 40 ของการแข่งขันร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก

ขณะที่ คาเรน จันทร์เหลือง จะลงแข่งขันประเภทครอสคันทรี สกี หญิง 15 กม. คลาสสิค วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-15.30 น. โดยตั้งเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 40 ของการแข่งขัน หลังจากผลงานครั้งที่ผ่านมาติดอันดับ 82 เวลา 32.30.02 นาที

ส่วน มรรค จันทร์เหลือง จะลงแข่งขันประเภทครอสคันทรี สกี ชาย 15 กม. คลาสสิค วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00-15.45 น. โดยตั้งเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 30 ของการแข่งขัน หลังจากผลงานครั้งที่ผ่านมาติดอันดับ 57 เวลา 38.40.80 นาที

ด้าน นิโคล่า ซานอน ประเภทอัลไพน์ สกี ชาย ไจแอนท์ สลาลอม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ รอบ 1 เวลา 09.15-11.15 น. โดยตั้งเป้าหมายทำผลงานให้ดีที่สุด หลังจากผลงานครั้งที่ผ่านมาไม่จบการแข่งขัน ทั้งนี้เป็นการตั้งเป้าหมายของทางฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)