สวยสมมง! ‘มานิต้า’ ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน มงลง ‘นางสาวไทย’ คนที่ 53

สวยสมมง! ‘มานิต้า’ ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน สาวภูเก็ต มงลง ‘นางสาวไทย’ คนที่ 53

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทีพีเอ็น โกลบอล ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดนางสาวไทย 2565 รอบตัดสิน ภายใต้แนวคิด “Revival of the Original” หรือ “กำเนิดใหม่ไปด้วยกัน” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเปิดให้ซื้อบัตรเข้าชมโดยมีเงื่อนไขต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

โดยผู้ชนะเลิศคว้าตำแหน่ง นางสาวไทย 2565 หรือ นางสาวไทยคนที่ 53 ของประเทศ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 16 นิต้า-มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน

ซึ่งการประกวดเริ่มต้นขึ้นอย่างน่าตื่นตา เปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 24คนในชุดเดรสค็อกเทลโทนสีพาสเทล หวานหวาน พร้อมแนะนำตัวทีละคน จากนั้นพิธีกรประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ก่อนเดินแสดงแบบในชุดว่ายน้ำ และชุดราตรี ตามลำดับ

ต่อจากนั้น พิธีกรประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ MT 18 นิดา – วนิดา ดอกกุหลาบ, MT16 นิต้า-มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์, MT06 มุก – อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร, MT 17 นิกกี้ – อธิชา เรนนี่ และ MT01 ไข่มุก – ศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข แล้วเลือกคำถามเพื่อตอบคำถามทีละคน

ก่อนที่ เมย์ – ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ นางสาวไทย 2563 จะขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งอย่างงดงามและประทับใจ

จากนั้น ผู้เข้าประกวด 3 คนสุดท้ายตอบคำถามอีกครั้ง ในคำถามเดียวกัน ที่ว่า “ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้สื่อโซเชียลมากที่สุดในโลก ถ้าคุณได้เป็นนางสางไทยจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอคอนเทนต์อะไรให้โลกรับรู้”

ผู้เข้าประกวด 3 คนสุดท้าย ปรากฎกายอีกครั้งในชุดราตรีงามสง่า จากนั้นประกาศผลการประกวดนางสาวไทย 2565 ดังนี้

ผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวไทย 2565 ได้แก่ MT16 นิต้า-มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ คว้าตำแหน่งนางสาวไทยคนที่ 53 ของไทยไปครอง พร้อมสายสะพายและมงกุฏประจำตำแหน่ง “อิสตรีวิจิตรา” (The Adamas) พร้อมของรางวัลมากมาย

หลังจากนี้ นางสาวไทย คนที่ 53 ประจำปี 2565 จะร่วมปฏิบัติภารกิจสาธารณะกุศลมากมาย เพื่อเป็นตัวแทนหญิงไทยแห่งยุคสมัยใหม่ ในฐานะภูมิปัญญาแห่งอนาคต รวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางศึกษา และเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย

ขณะที่ รางวัลรองอันดับ 1 นางสาวไทย 2565 ได้แก่ MT06 มุก – อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร

รองอันดับ 2 นางสาวไทย 2565 ได้แก่ MT 18 นิดา – วนิดา ดอกกุหลาบ

รองอันดับ 3 นางสาวไทย 2565 ได้แก่ MT17 นิกกี้ – อธิชา เรนนี่

รองอันดับ 4 นางสาวไทย 2565 ได้แก่ MT01 ไข่มุก – ศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข

ทั้งนี้ รวมรางวัลพิเศษตลอดการประกวดนางสาวไทย 2565 มีดังนี้

– รางวัล นางงามสุขภาพดีระดับดีเอ็นเอ : MT08 – ดาด้า – กีรดา อัครปรีดี

– รางวัล In the Mood for Qipao จากการประกวดชุดกี่เพ้า : MT07 อาย -ปุญชรัศมิ์ รุ่งโรจน์ทรัพย์

– รางวัล Miss Brilliant Beauty by True 5G : MT16 นิต้า-มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์

– รางวัล Miss Perfect Beauty by Wave Clinic : MT23 ฮันนี่ – ภรณ์นภัส ปุณณสิริวัฒน์

– รางวัล งามอย่างไทย by Aotura : MT18 นิดา – วนิดา ดอกกุหลาบ

– รางวัล BEAUTI OF THE FUTURE AWARD : MT08 – ดาด้า – กีรดา อัครปรีดี

– รางวัล ขวัญใจเจ๊รวยของคนอำนาจเจริญ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ MT16 นิต้า-มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ และ MT12 อร – อรณพรรณ ณ เชียงใหม่

