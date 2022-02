เซ็นทรัล รีเทล ทุ่มลงทุน 1 แสนล้าน สู่ค้าปลีกแห่งอนาคตระดับเอเชีย เชื่อมโลกจริง-โลกเสมือน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า โลกจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ใน 5 เทรนด์สำคัญ ได้แก่ 1. A New Consumer Paradigm พฤติกรรมของผู้บริโภคจะพลิกไปสู่รูปแบบใหม่ ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนจริง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงและรวดเร็ว 2. Scaling in the Era of Digital Acceleration โลกจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นตัวเร่ง 3. The Future of Wellness ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ โดยจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวเชื่อม ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตได้ครบวงจร 4. Partnership for Inclusive Growth การร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ จะมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จและการเติบโตไปด้วยกัน และ5. Sustainability Agenda for All การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนและทุกภาคส่วน

ดังนั้น ต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งเซ็นทรัล รีเทล ขอเป็นผู้นำในการ Reshape Retail Industry ผ่าน CRC Retailligence และ CRC Data Ecosystem เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนจริง นำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบ Hyper-Personalization บนฐานข้อมูลที่เจาะลึก Customer Insight ด้วยการมอบประสบการณ์ “Now Moment” ให้กับลูกค้าแบบเรียลไทม์ และทำการตลาดที่สร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อโลกสองใบ (โลกจริงและเสมือนจริง) ผ่าน Next-Gen Omni Retail เป็นการสร้างโลกใหม่ของค้าปลีกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยยึดมั่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเป็น Central to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของผู้คน เพื่อก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งของค้าปลีกอัจฉริยะแห่งภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยเซ็นทรัล รีเทล จะเดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1. Reinvent Next-Gen Omni Retail – ยกระดับแพลตฟอร์มออมนิแชแนลผ่านการเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งเหนือระดับในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งฟู้ด แฟชั่น ฮาร์ดไลน์ พร็อพเพอร์ตี้ รวมถึงกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในไทย เวียดนาม และอิตาลี

2. Accelerate Core Leadership – เร่งการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลักของ เซ็นทรัล รีเทล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับสากล 3. Build New Growth Pillars – เดินหน้าสร้างธุรกิจใหม่ โดยเริ่มจากกลุ่ม Wellness รวมถึงเซ็กเมนต์อื่น ๆ ที่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกและความต้องการของผู้บริโภค และ4. Drive Partnership, Acquisition and Spin Off ขยายธุรกิจภายใต้แนวคิด Inclusive Growth สร้างความสำเร็จร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าผลประกอบการในปี 2569 จะเติบโตในทุกมิติด้วยรายได้เติบโต 2.5 เท่า EBITDA เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า และ Market Cap เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า โดยใช้งบลงทุน 100,000 ล้านบาท

“กลยุทธ์ New Central New Retail ได้สร้างผลสำเร็จทำให้เซ็นทรัล รีเทล ก้าวขึ้นเป็น #1 Regional Omnichannel Retailer ที่ตั้งไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และทำให้เกิดขึ้นได้จริงจนประสบความสำเร็จ ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าดีเอ็นเอของ เซ็นทรัล รีเทล ในวันนี้ แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยศักยภาพ เราพร้อมที่จะก้าวสู่ CRC Retailligence ที่ยังคงยึดหลักความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งหวังสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม พร้อมกับสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจของ เซ็นทรัล รีเทล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งผู้บริโภค ภาครัฐ พันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนพนักงานทุกคน สะท้อนผ่านทัศนคติและการดำเนินงานของทุกคนภายในองค์กรและขยายสู่ภายนอกเพื่อให้เกิดผลในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและจากการติดอาวุธครบมือในครั้งนี้ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ในอีก 5 ปี ข้างหน้าได้อย่างแน่นอน” นายญนน์กล่าว