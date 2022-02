ออสการ์ เพิ่มรางวัลใหม่ ให้ผู้ชมร่วมโหวต “ภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปี” ผ่านทวิตเตอร์

เอเอฟพี รายงาน รางวัลอะคาเดมี อะวอร์ดส์ หรือออสการ์ครั้งที่ 94 ที่จะมีการประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม ตามเวลาในลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ตามเวลาในไทย ได้เพิ่มรางวัลใหม่ “fan favorite” ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเลือกภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ที่จะได้รับรางวัล “ภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปี” ผ่านการโหวตทางทวิตเตอร์ โดยพิมพ์ชื่อภาพยนตร์ที่ชื่นชอบพร้อมติดแฮชแท็ก #OscarsFanFavorite หรือโหวตผ่านทางเว็บไซต์ Academy’s website เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาพยนตร์ทำเงิน ที่ไม่มีชื่อติดเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในค่ำคืนนั้น

ข่าวว่ามีภาพยนตร์ทำเงินหลายเรื่องรวมทั้ง Spider-Man: No Way Home และ “No Time To Die” ที่ไม่ติด 1 ใน 10 ผลงานที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

เมอรีล จอห์นสัน รองประธานฝ่ายการตลาดดิจิทัลของ อะเคเดมี กล่าวว่า การเพิ่มรางวัลพิเศษดังกล่าว เพื่อ “ช่วยให้ผู้ชมในโลกออนไลน์ได้มีส่วนร่วมและสนุกไปกับงานประกาศรางวัลในปีนี้ที่เปิดโอกาสให้ แฟนภาพยนตร์ได้มีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ และเป็นส่วนหนึ่งของงานแบบที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อน”

อนึ่ง ภาพยนตร์ 10 เรื่องที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปีนี้ ได้แก่

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story