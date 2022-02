ยืมมั้ย เปิดตัวเหรียญ “YES” จับมือ “บิทคับ บล็อคเชน” ลุยให้เช่าสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรกในไทย

นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวโทเคน “YES” พร้อมแพลตฟอร์ม “ยืมมั้ย.digital” ให้บริการเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลได้ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย ณ วันเปิดตัว มูลค่าเหรียญพุ่งสูงเกือบเท่าตัว จากราคา 28 บาท ขยับถึง 43 บาท สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของเหรียญต่อนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี

เหรียญ YES เป็นโทเคนที่ได้รับการรับรองโดย บิทคับ เชน (Verified by Bitkub Chain) โดยเป็นเหรียญที่นำมาใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถใช้ยืมสินค้าและบริการที่อยู่ใน Ecosystem ในเครือ “ยืมมั้ย โฮลดิ้ง” ได้แก่ เครดิตซิม, ยืมมั้ย Finance, ยืมมั้ย Online, และ ยืมมั้ย Blockchain โดยลูกค้าและผู้ใช้บริการของ “ยืมมั้ย โฮลดิ้ง” จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญ YES เพื่อนำไปใช้ค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม “ยืมมั้ย.digital” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการให้เช่าสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในโลกดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ถือเหรียญ YES ครบ 10 เดือนสามารถซื้อ-ขาย (เทรดได้) ในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (List on bitkub Exchange) โดยหลังจากนี้ “ยืมมั้ย” มีแผนพัฒนาเหรียญ YES ให้เป็นเหรียญที่สามารถโหวต และมีสิทธิ์ในระบบการเทรดได้อย่างโปร่งใส (Governance Function) ในอนาคต

สำหรับแพลตฟอร์ม “ยืมมั้ย.digital” เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างการเงินแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ (CeDeFi) ครั้งแรกในไทย ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด (Finstable) บริษัทฟินเทคที่อยู่ระหว่างขอรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท โดย CeDiFi เป็นระบบสมาร์ทคอนแทรคอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ ซึ่งใช้ข้อดีของระบบ Centralized ผสานข้อดีของระบบ Decentralized มีความปลอดภัยสูงเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง และทำให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน

แพลตฟอร์ม “ยืมมั้ย.digital” เปรียบเสมือนเป็นมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ของค่ายสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ โดยเหรียญสกุลแรกที่จะเปิดให้เช่า คือ KUSDT (เหรียญในตระกูล Bitkub Next) ตามมาด้วยสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 6 สกุล ที่รู้จักกันอย่างดีบนกระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งค่าเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 30 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เช่าไป ผ่านการพิจารณาจำนวนเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้เช่าสามารถเช่าได้ด้วย ระบบ Credit Scoring ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท เวลธิเทคฟิน จำกัด สตาร์ทอัพผู้พัฒนาแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนมือถือที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำและทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การสมัครสินเชื่อที่ดีที่สุด