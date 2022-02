ทีทีบีไดรฟ์ ปิดตัว Certified used car by ttb DRIVE การันตีคุณภาพรถมือสอง มองตลาดรถปีนี้สดใส ตั้งเป้าเติบโต 20%

นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่า ตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2565 นี้มีแนวโน้มสดใส โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศ จะทยอยกลับมาสู่ระดับปกติที่ 8.7 แสนคัน หลังจากปี 2564 อยู่ที่ 7.65 แสนคัน ลดลง 3.3% จากสถานการณ์โควิด-19 แต่หากมองถึงตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี จะเป็นตลาดรถยนต์มือสองที่ได้เปรียบเรื่องราคาและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับรถใหม่

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของผู้สนใจซื้อรถยนต์มือสอง คือขาดความเชี่ยวชาญด้านการเลือกรถยนต์และมีความกังวลเรื่องคุณภาพของรถมือสอง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ หรือชะลอการตัดสินใจซื้อ ttb DRIVE จึงร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จัดตั้งโครงการ Certified used car by ttb DRIVE เพื่อสร้างและกำหนดมาตรฐานร่วมกันผ่านคนกลางที่เชื่อถือได้ ด้วยการตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำจากเยอรมนีและญี่ปุ่นก่อนขายให้กับลูกค้า ซึ่งเครื่องหมาย Certified used car by ttb DRIVE จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการเต็นท์รถ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของตนเอง

“Certified used car by ttb DRIVE นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์มือสอง เป็นสัญลักษณ์ที่เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น เราต้องการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของผู้ประกอบการเต็นท์รถอย่างชัดเจน ด้วยการยกระดับผู้ค้าทั้งระบบให้มีความแข็งแกร่ง จนทำให้ตลาดรถยนต์มือสองได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนเกิดเป็นความไว้วางใจในมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง ttb DRIVE ยังคงเดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีสำหรับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งในวันนี้ และอนาคต และทำให้ธุรกิจของคู่ค้าเติบโตไปพร้อมกัน” นายชัชฤทธิ์ กล่าว

ผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองที่สนใจและต้องการสร้างมาตรฐานความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผ่านเครื่องหมายการันตี Certified used car by ttb DRIVE สามารถเข้าร่วมได้ทันทีผ่านตัวแทนด้านสินเชื่อ ttb DRIVE ในพื้นที่ โดยจะมีการส่งทีมงานช่างตรวจสภาพรถยนต์ระดับมืออาชีพ ดำเนินการตรวจสอบรถยนต์อย่างเข้มข้นทุกขั้นตอนถึงสถานประกอบการ โดยกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับจำนวนรถ โดยปัจจุบันมีเต็นท์รถชั้นนำสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 60-70 ราย

ด้านนายภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าหันมาสนใจซื้อรถมือสองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดรถยนต์มือสองยังคงเติบโต สำหรับในประเทศไทยปี 2564 ที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์มือสอง อยู่ที่ 9 แสนถึง 1 ล้านคัน อีกทั้งพบว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ประกอบการในประเทศ และดีลเลอร์ที่ลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ เครื่องหมาย Certified used car by ttb DRIVE จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเต็นท์รถในประเทศ สามารถสร้างความมั่นใจจากลูกค้า และกระตุ้นยอดขายให้เติบโตได้ เชื่อว่าลูกค้าจะมีความมั่นใจหันมาเลือกซื้อมือสองมากขึ้นอย่างแน่นอน โดยจะมีส่วนผลักดันให้ตลาดรถยนต์มือสองปีนี้เติบโตมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ประมาณ 20% นับเป็นการสร้าง Ecosystem ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และเติบโตไปด้วยกัน สร้างมาตรฐานใหม่และยกระดับอุตสาหกรรมการค้ารถยนต์มือสองในประเทศ ทำให้ตลาดรถยนต์มือสองของไทยมีความน่าเชื่อถือ

สำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพ สามารถมองหาเครื่องหมาย Certified by ttb DRIVE ได้จากเต็นท์รถมือสองชั้นนำ นอกจากนี้ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ttb DRIVE ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.79% ต่อปี อนุมัติไวภายใน 1 วันทำการ ผ่อนได้สูงสุด 84 งวด