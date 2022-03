ณรงค์ ใจหาญ ประธาน วลพ.คนใหม่

ประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

มีผลตั้งแต่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก ปรีชา ปลื้มจิตต์ ลาออกเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลให้การวินิจฉัยคำร้องการเลือกปฏิบัติฯ ค้างการพิจารณา

กระทั่งมีการสรรหาใหม่ ได้ ณรงค์ ใจหาญ และมีการลงนามแต่งตั้งในที่สุด

ศ.ณรงค์ จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Law in Law, Economy and Society University of Kent at Canterbury, England

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนหน้านั้นผ่านการทำงาน และดำรงตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง

หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

ล่าสุด นั่งเก้าอี้ประธาน วลพ. โดยมีคำร้องค้างการวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการเลือกปฏิบัติที่ต้องสะสาง 5 เรื่อง