T&B เปิดตัว คราวน์ โทเคน “CWT” พร้อมเทรด Zipmex 3 มี.ค. มุ่งธุรกิจ NFTs และ Metaverse

ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) หรือ T&B กล่าวว่า บริษัทฯได้เปิดตัว Crown Token (CWT) ในกลุ่ม Utility Token โดยนำจุดเด่นของทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property (IP) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสำคัญของบริษัท และรวมถึงภาพยนตร์และซีรีส์แอนิเมชัน มาต่อยอดทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย รวมถึงการสร้าง NFT บน NFT Platform ที่บริษัทจะพัฒนาร่วมกับพันธมิตรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ และต่อยอดสู่การนำไปใช้จริงใน Metaverse รวมถึง Translucia Metaverse อีกหนึ่งอภิมหาโปรเจกต์ที่บริษัทกำลังพัฒนา และจะนำไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน

สำหรับโปรเจกต์แอนิเมชัน บริษัทได้ทำงานร่วมกับผู้กำกับและทีมงานระดับโลก อาทิ Mr. Andrew Gordon หนึ่งใน Executive Producer ของโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของ T&B และได้มีการวางแผนพัฒนา NFT ร่วมกันในขณะนี้

สำหรับ Mr. Gordon มีผลงานเป็นที่รู้จักจากแอนิเมชันชื่อดังอย่าง “Monsters, Inc.” “Ratatouille” “Finding Nemo” “Toy Story” นอกจากนี้ T&B มีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากมายในจีน เพื่อนำแอนิเมชันที่คนไทยร่วมเป็นเจ้าของบุกตลาดจีนซึ่งมี Box office ใหญ่ติดอันดับโลก

ทั้งนี้ เตรียมเปิดตัวแอนิเมชันสู่ตลาดโลกเร็ว ๆ นี้ ในระหว่างปี 2022-2025 ได้แก่ Legends of the Two Heroes, FriendZSpace, Looking for Gods, New Legend, The Forestias และ Blue City ถือเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่บริษัททุ่มทุนสร้างเพื่อตอบโจทย์โลกแอนิเมชันที่ไม่ใช่เพียงตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ขยายถึงกลุ่มแฟนทั่วโลก ทั้งจีน อินเดีย ออสเตรเลีย ฯลฯ

พรรณธร ลออรรถวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท T&B Media Global และประธานกรรมการบริหาร บริษัท VUCA Digital กล่าวว่า Crown Token มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของผลประโยชน์ และการพัฒนาอีโคซิสเท็ม (ecosystem) อย่างครบวงจร เพื่อรองรับการใช้งาน (use case) อย่างหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรและบริษัทในเครือ โดยบริษัท VUCA Digital ได้จับมือกับบริษัท Pellar Technology ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน blockchain technology และมีประสบการณ์และความสำเร็จจากโปรเจกต์ NFT ระดับสากล มาร่วมสร้าง NFT Platform “ADOT” ที่จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้

สำหรับ ADOT ได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาต่อยอด IP ของบริษัทไปสู่ตลาด NFT และเชื่อมโยงไปถึง Metaverse ซึ่งเป็นหลักไมล์สำคัญของบริษัทในอนาคตอีกด้วย รวมถึงสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นอีกมาก เช่น เกม การ์ตูน Licensing & Merchandising นิยาย และสวนสนุกธีมพาร์ค ซึ่งมีมูลค่าตลาดโลกโดยรวมกว่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ IP จากแอนิเมชันรวมถึงแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่ง SMO จะสร้างผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ถือโทเคน ผ่านระบบ Staking การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ การได้รับ NFT airdrop การได้รับ SMO points เพื่อสิทธิพิเศษบนแพลตฟอร์ม การเข้าไปมีส่วนร่วมกับแอนิเมชัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการโหวตกำหนดเรื่องราว การสร้างอวตารของตัวเองให้โลดแล่นอยู่บนแอนิเมชันระดับโลก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ผู้ถือจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประมูล NFT คอลเลคชั่นพิเศษ และสิทธิพิเศษในการเข้าถึง Translucia Metaverse อีกด้วย

ทั้งนี้จะเปิดให้ซื้อขาย CROWN Token ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม Zipmex จำนวนทั้งสิ้น 140 ล้านโทเคน