ชาวยูเครนนับร้อยจัดกิจกรรมให้รัสเซียยุติสงครามกลางสวนลุมฯ ลั่นสร้างสันติบนโลก

ชาวยูเครนนับร้อยจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้รัสเซียยุติสงครามกลางสวนลุมฯ ลั่นควรสร้างสันติบนโลก

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 5 มีนาคม ที่ ห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี นายโรมัน รัก (Roman Rak หรือ Roman Vasylyovych)ชาวยูเครน พร้อมด้วยกลุ่มชาวยูเครนในประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ลุมพินี นำโดย พ.ต.ท.ประจำ สนโตแจ้ง รองผกก.ป.สน.ลุมพินี คอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และใช้เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 1 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีการชูป้ายข้อระบุข้อความ อาทิ STOP GENOCIDE (การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์), PEACE IN UKRAINE (สันติภาพในยูเครน), NO WAR (หยุดสงคราม), การชูธงชาติยูเครนขนาดใหญ่, การสวดมนต์, การร้องเพลงชาติ, การแสดงภาพจากสงคราม, การร้องตะโกนว่า stop Putin sop the war (หยุดปูติน หยุดสงคราม) และ close the sky over Ukraine (ปิดน่านฟ้ายูเครน) การแจกหน้ากากอนามัยที่มีการเพนท์รูปธงชาติยูเครน รวมถึงมีการแสดงละครเพื่อแสดงออกถึงความสูญเสียจากสงคราม โดยมีผู้หญิง 6 คนในชุดกระโปรงสีขาว นั่งคุกเข่า และมีเสียงไซเรนเป็นตัวแทนของสงคราม จากนั้นหญิงทั้ง 6 คนได้ลุกขึ้นและใช้สีแดงแต่งแต้มตามตัวเป็นสัญลักษณ์ของคราบเลือด และทำการจุดเทียน ก่อนจะสวดภาวนา

ด้านนายโรมัน ได้แสดงภาพสงครามที่เกิดขึ้นภายในประเทศยูเครน พร้อมกล่าวว่า จากภาพที่เห็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของตนทุกวันมาเนิ่นนาน อยากให้ทุกคนได้เห็นความโหดร้ายของสงคราม

ด้าน น.ส.แทนฤทัย หรือพิมพ์ แท่นรัตน์ ผู้ประสานงานของกลุ่ม กล่าวว่า วันนี้เป็นตัวแทนคนไทย มาช่วยเพื่อนชาวยูเครนจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยชาวยูเครนในไทยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมด้วยความสงบและสันติ มุ่งเน้นให้เรื่องราวของยูเครนออกไปสู่สายตาชาวโลกให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ สำหรับชาวยูเครนที่มาร่วมกิจกรรม หลักๆ แล้วจะเป็นชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในไทย ที่มีบ้านหรือครอบครัวอยู่ในไทย ที่พี่น้องในประเทศได้รับผลกระทบจากสงคราม โดยกิจกรรมในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆ ที่มีการเพิ่มแอคชั่นเข้าไป ต่างจากครั้งก่อนๆ ที่เป็นการเดินขบวน แต่ครั้งนี้เลือกที่จะปักหลักและทำแอคชั่น ส่วนสาเหตุที่กิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากไม่อยากให้ได้รับผลกระทบทางกฎหมาย โดยการหลีกเลี่ยง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ทั้งนี้ อยากฝากถึงรัสเซียว่า หากสามารถเกิดสันติบนโลกได้ ก็ควรจะทำ

“มองว่าตอนนี้รัสเซียพยายามทำการฆ่าฟันคนที่มองว่าเป็นดั่งพี่น้องร่วมสายเลือด หากมองว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆ ก็ไม่ควรทำเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง เพื่อนบ้าน หรือสหายร่วมโลกใบนี้” น.ส.แทนฤทัย กล่าว