ผลงานนวัตกรรมเด็กไทย คว้าเหรียญทองระดับนานาชาติ

จีพีเอสซี ปลื้มผลงานนวัตกรรมเด็กไทย คว้าเหรียญทองระดับนานาชาติ

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า บริษัทขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลเวที GPSC Young Social Innovator 2020 (GPSC YSI) จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ที่ส่งผลงาน “Innovation of Oil Slicks Management by Using the Sponge Mixed with Cattail Flower (Typha Angustifolia L.) and Nano Carbon Black to Absorb Oil Slicks for Use as Binder in Charcoal Briquettes” จนได้รับรางวัลเหรียญทอง จากเวที International British Innovation, Invention, Technology Expo (IBIX2021) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จของเยาวชนไทยที่สามารถกวาดรางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนจากการต่อยอดองค์ความรู้เป็นนวัตกรรมพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี