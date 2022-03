เอ็ด ชีแรน ขึ้นศาลสู้คดี “ขโมยไอเดียเพลง Oh Why” มาแต่งเพลงฮิต Shape Of You

รอยเตอร์ รายงาน เอ็ด ชีแรน นักร้องดังชาวอังกฤษ ยืนยันว่า ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อร้อง หรือดัดแปลงผลงานเพลงของศิลปินอื่น เพื่อนำมาแต่งเพลงเชป ออฟ ยู (Shape Of You) เพลงฮิตของ เอ็ด ชีแรน ที่ติดอันดับท็อปของชาร์ตเพลงทั่วโลกเมื่อปี 2560

ชีแรน เดินทางไปให้ปากคำที่ศาลสูงในกรุงลอนดอน อังกฤษ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม หลังถูก แซมมี สวิทช์ นักร้อง และ รอส โอ ‘โดโนฮิว โปรดิวเซอร์เพลง Oh Why ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2558 ฟ้องร้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อเพลงในบรรทัดใด บรรทัดหนึ่ง และถ้อยคำในเพลง Oh Why มาแต่งเพลง Shape Of You เพลงฮิตของชีแรน ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก หลังปล่อยออกมาเมื่อเดือนมกราคม ปี 2560

ระหว่างถูก แอนดรูว์ ซัทคลิฟฟ์ ทนายฝ่ายโจทก์ ซักถามต่อหน้าศาล นักร้องดังวัย 31 ให้ปากคำว่า ไม่เคยรู้จัก แซมมี สวิทช์ ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาว่าแอบขโมยบางส่วนในเนื้อเพลง Oh Why และไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อน

“ผมสร้างความสำเร็จในอาชีพนักแต่งเพลงที่เขียนเพลงต้นฉบับให้กับตัวผมเองและศิลปินระดับแนวหน้าคนอื่นๆ มายาวนาน ผมคงไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ หากผมมีนิสัยชอบลอกเพลงของคนอื่น” ชีแรนให้ปากคำต่อศาล

อย่างไรก็ตาม ทนายโจทก์โต้ว่า ชีแรน จะต้องรู้จัก แซมมี สวิทช์ ซึ่งชีแรนเคยทวีตข้อความส่งถึงสวิทช์โดยตรง และทั้งสองยังเคยออกรายการทาง SBTV แพลตฟอร์มเพลงออนไลน์ของอังกฤษ ที่ช่วยใก้ชีแรนเริ่มต้นอาชีพบนเส้นทางดนตรี

ซัทคลิฟฟ์ยังอ้างด้วยว่า ชีแรนเคยพูดชื่อสวิทช์ออกมาในงานเทศกาลดนตรี Reading Festival เมื่อปี 2554 หลังจากถูก จามาล เอ็ดเวิร์ดส์ ผู้ก่อตั้ง SBTV ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และเป็นเพื่อนสนิทของชีแรนถามถึง แต่ชีแรนให้การปฏิเสธว่า “เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง”

รอยเตอร์ รายงานว่า สวิทช์และโดโนฮิว ระบุว่า ท่อนฮุค “Oh I” ในเพลงเชป ออฟ ยู ช่างคล้ายกันอย่างมากกับท่อนฮุค “Oh Why” ในเพลงของพวกเขา และมีความเป็นไปได้มากว่า ชีแรนจะต้องเคยได้ยินเพลงของพวกเขามาก่อน ซึ่งทั้งชีแรนและทนายความของชีแรน ต่างปฏิเสธ

ทนายความฝ่ายโจทก์ยังอ้างมีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าในช่วงเวลาที่ชีแรนแต่งเพลง Shape Of You นักร้องดังได้ลอกไอเดียของคนอื่นหลายคน “คุณดัดแปลงถ้อยคำและดนตรีจากงานเพลงของคนอื่นหลายคนมาจนคิดว่ามากพอที่จะทำให้มันเป็นเพลงของคุณเอง”

ข่าวว่า ชีแรนตอบคำถามอย่างมั่นใจ แต่บางครั้งก็แสดงอารมณ์โกรธ และปฏิเสธว่าไม่ได้ลอกผลงานของใคร และยังพูดถึงเพลงทุกเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาว่า เปรียบเหมือน “ขวดแห่งความตื่นเต้น” และว่า เขาใช้เวลาแต่งเพลงแต่ละเพลงราว 2 ชั่วโมง และเมื่อเร็วๆ นี้ สามารถแต่งเพลง 25 เพลง ภายในเวลา 1 สัปดาห์

ระหว่างให้ปากคำต่อศาล ชีแรนยังถูก ซัทคลิฟฟ์ ถามถึงการตัดสินใจของชีแรนที่ยอมยุติคดีเกี่ยวกับเพลง “Photograph”ของชีแรนเมื่อปี 2558 ที่มีนักดนตรี 2 คนอ้างว่า มีองค์ประกอบเหมือนกับเพลง “Amazing” ของพวกเขา ที่ชีแรนยอมแบ่งรายได้กว่า 35% ในการเผยแพร่เพลงให้แก่นักดนตรีทั้งสอง และยังยอมให้เครดิตแก่นักดนตรีทั้งสองเป็นผู้ร่วมแต่งเพลง และยอมจ่ายเงินให้อีกกว่า 5 ล้านดอลลาร์ ราว 165 ล้านบาท แทนที่จะดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งนักร้องดังตอบว่า เขาตัดสินใจไม่ฟ้องดำเนินคดีเพราะ “รำคาญ” และว่า “ผมทำตามคำแนะนำของทีมทนายของผม”