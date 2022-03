“อาเซียน”ประชุมรายสาขาเศรษฐกิจครั้งแรก เป้ายกระดับสู่ยุคดิจิทัล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นการประชุมรายสาขาด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของอาเซียนในปีนี้ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชา ตามแนวคิด “ASEAN A.C.T. : Addressing Challenges Together” การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนรวม 23 ด้าน อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พิธีการศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีผู้แทนจากเสาการเมือง เสาสังคมและวัฒนธรรม และผู้แทนภาคเอกชนของอาเซียน เข้าร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดผลได้จริง อาทิ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) และแนวทางการดำเนินการต่อไปในประเด็นแผนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR)

นางอรมน กล่าวว่า ที่ประชุมจะมีการหารือผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันขององค์กรรายสาขาในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างสาขา โดยเฉพาะ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การวางพื้นฐานร่วมกันเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (decarbonization) ภาคเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน และ (2) การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) จะนำเสนอประเด็นที่ต้องการผลักดันในปีนี้ และการสนับสนุนจากอาเซียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ความสำเร็จที่สำคัญจากการประชุมที่ผ่านมา คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากมติที่ประชุม CoW สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 เมื่อเดือนตุลาคม 2564 โดยแผนยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนาประชาคมอาเซียนสู่ยุคดิจิทัลของทั้งสามเสาประชาคมอาเซียน ซึ่งอาเซียนกำลังจัดทำแผนดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว