ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม แคนดิเดต ปธ.ยุทธศาสตร์ฯพรรคพลัง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร นักกฎหมายมหาชน ที่เคยดำรงตำแหน่งมากมาย

จ่อนั่งเก้าอี้ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง

พรรคการเมืองน้องใหม่ ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว เตรียมส่งผู้สมัคร ส.ส.สู้ศึก

เลือกตั้งครั้งหน้า

กระแสข่าวสะพัด ได้รับการวางตัว ให้รับตำแหน่งนี้

เพื่อวางยุทธศาสตร์ นโยบายพรรค ที่จะใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต่อไป

เกิด 2 ธันวาคม 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-เนติบัณฑิตไทย สมัย 57 (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, LL.M. (Public Law) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, LL.M. (Business Law) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง Master

of Economics (Business Economics) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Politics (Ph.D.Politics) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมรุ่น พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธาน คมช.และรองนายกรัฐมนตรี, Doctor of Laws (LL.D.) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมรุ่น ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง, Doctor of Philosophy in Justice Administration (DJA.) รุ่น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-อดีตทนายความ และขยับเป็นเจ้าสำนักทนาย

-ปี 2547 ประธานกรรมการบริหาร บจ.เอ็นแอลแพ๊คกิ้งวูด ธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 2549 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บจ.ศิริวัฒนาพร็อพเพอร์ตี้

-อัยการผู้ช่วย รุ่น 47 (สนามใหญ่) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด, อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10, อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

-รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ, อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีแรงงาน ฯลฯ