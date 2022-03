พันธ์สุข ฟู้ดส์ แอนด์ ฟาร์ม รับรางวัล ‘The Best of SHA Awards 2021’

พันธ์สุข ฟู้ดส์ แอนด์ ฟาร์ม รับรางวัล ” The Best of SHA ” 2 ดาว ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านอื่น ๆ ในงาน พิธีมอบรางวัล”The Best of SHA Awards 2021″ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดขึ้นให้แก่สุดยอดสถานประกอบการ มาตรฐาน SHA 160 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

ชปาพันธ์ เงินมูล และ สมสุข ทรัพย์อัประไมย เจ้าของกิจการ”พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม” ที่เดินทางมารับรางวัลนี้ด้วยตัวเองกล่าวด้วยความสุขว่า” รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกรียติอย่างยิ่งที่ ได้รับรางวัลนี้ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการของทางร้าน และขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มองเห็นความตั้งใจของร้านพันธ์สุข เราจะพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ให้สมบูรณ์และได้มาตรฐานยิ่งขึ้นไป มาตรการทั้งหมดที่เราทำ ไม่ใช่เพื่อได้รางวัล แต่เพื่อให้ลูกค้าของเรา ได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับครอบครัว กับคนรัก กับเพื่อนฝูงได้อย่างอุ่นใจภายในร้านของเรา ”

ด้านชปาพันธ์ กล่าวอีกว่า ช่วงโควิดที่ผ่านมา ร้านได้รับผลกระทบเป็นช่วง ๆ เพราะต้องแบกภาระ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ของร้าน ลดลงราว 20-30% แต่ทั้งนี้ ร้านมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงาน สำหรับอนาคต ร้านพันธ์สุข ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการและสินค้าต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางสินค้าให้หลากหลาย เพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อรองรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ พันธ์สุขได้รับรางวัล รางวัล The BEST OF SHA AWARDS 2021 ที่สุดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย ร้าน พันธ์สุข ฟู้ดส์ แอนด์ ฟาร์ม สามารถ ชิมช้อปแชะ ได้ทุกโซน ตามมาตรการความปลอดภัย มาตรฐานระดับ SHA ได้แก่ การบริการที่ผ่าน มาตรการ SHA และ SHA + ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ พนักงานพันธ์สุข ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 100 % แล้วทุกคน และ ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ร้านอาหารปลอดภัย ป้องกันโควิด19 จากกรมอนามัย

สำหรับพันธ์สุข เปิดทุกวัน ทุกโซน เช่น ฟาร์มพันธ์สุข เปิด จันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น., โซนร้านอาหาร อังคาร-พฤหัส เวลา 09:00-18:00 น. ศุกร์-จัทร์ เวลา 09.00-19.00 น. โซน ร้านของฝาก จันทร์-พฤหัส เวลา 08.00-18.00 น. และ ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-19.00 น.

ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน Inbox : m.me/1000sookchaam ,IG : @1000sook และ LINE: @1000sook โทร 095-3942322, 065-2239425, 061-9426442