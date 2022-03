LINE จัดให้ความรู้ฟรี THAILAND NOW AND NEXT 2022: PREPARING FOR THE CHANGING WORLD ติดอาวุธดิจิทัลธุรกิจไทย

นายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE ประเทศไทย เตรียมจัดงาน THAILAND NOW AND NEXT: PREPARING FOR THE CHANGING WORLD ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 29-30 มีนาคมนี้ ผ่าน LINE Official Account: @linebizth, FB Fanpage: LINE for Business และผ่านเว็บไซต์: https://lin.ee/JtJGilH/wcvn เพื่อเปิดโลกดิจิทัลยุคใหม่แก่ธุรกิจไทยครั้งใหญ่ โดยมุ่งเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยากต่อการคาดการณ์

นายนรสิทธิ์ กล่าวว่า งานที่จัดครั้งนี้จะเปิดเทรนด์การบริโภคในยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนินไปในอนาคต โดย อุษณา จันทร์กล่ำ กรรมการผู้จัดการ Ipsos Limited บริษัทวิจัยตลาดระดับโลก จะมาให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีคนรุ่นใหม่ GEN Z เป็นกลุ่มขับเคลื่อนสำคัญ ภายใต้หัวข้อ “The Future of Global Consumption Trends” ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับภาคธุรกิจที่ควรต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นไปของสังคม ตลาด และผู้บริโภค เพื่อวางแผนดำเนินธุรกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ตามด้วยเหล่าผู้เชี่ยวชาญจาก LINE ที่จะร่วมเผยศักยภาพและกลยุทธ์ของบริการบนแพลตฟอร์มในการดึงดูดและเข้าถึงกลุ่ม GEN Z อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ LINE TODAY, LINE WEBTOON, LINE OpenChat, LINE SHOPPING และ LINE MAN Wongnai

นอกจากนี้ จะมีการเจาะลึกบทบาทและการใช้งานดาต้าเพื่อธุรกิจในโลกยุคใหม่ เพราะดาต้าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับแบรนด์ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในงานนี้จึงได้รวมผู้เชี่ยวชาญด้านดาต้าแห่งยุค ร่วมเจาะลึกให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ อาทิ “Data as a Driver of Business Growth” โดย แดน ศรมณี กรรมการผู้จัดการ ADA Digital (Thailand) ผู้เชี่ยวชาญและขับเคลื่อนการทำการตลาดดิจิทัลผ่านการใช้งานดาต้า กับเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของดาต้าในการทำการตลาด เครื่องมือที่ใช้รวมถึงการวัดผลความสำเร็จ และเมื่อกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำลังจะถูกบังคับใช้ในปีนี้ ธุรกิจจะพลาดไม่ได้เลยกับความรู้ภายใต้หัวข้อ “Knowing Data Privacy and Security” โดย กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ พาร์ตเนอร์จาก Baker & Mckenzie บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจระดับโลก กับประเด็นทางกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ต้องรู้และให้ความสำคัญเมื่อใช้งานดาต้า และการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Data-Driven Marketing in the Now Normal” จากประสบการณ์การใช้งานดาต้าเพื่อธุรกิจของนักการตลาดชั้นนำแห่งวงการ อาทิ IPG Mediabrands, Data First และ Dentsu International (Thailand)

และที่ขาดไม่ได้ กับการเผยแผนงานบริการด้านดาต้าเป็นครั้งแรกจาก LINE พร้อมแนะนำดาต้าโซลูชั่นใหม่เพื่อการบริหารธุรกิจอย่าง Business Manager เป็นต้น รวมถึมีช่วงพิเศษสำหรับ SMEs โดยเฉพาะ ในการเสริมความรู้ SMEs เผชิญหน้าอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ภายใต้หัวข้อ SME : The Challenge of Changes โดย สกุลรัตน์ ตันยงศิริ ผู้อำนวยการธุรกิจเอสเอ็มอี LINE ประเทศไทย ที่จะมาวิเคราะห์และชี้ให้เห็นความท้าทายในยุคปัจจุบันที่ SMEs ต้องเผชิญ และเครื่องมือที่จะช่วยให้ SMEs สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจเติบโตไปต่อได้อย่างยั่งยืน พร้อมช่วงเสวนา “ถอดบทเรียนความสำเร็จจากเจ้าของธุรกิจ SME” โดย ตัวแทนจากธุรกิจความงาม DPC Beauty Clinic ธุรกิจอาหาร Brunch & Baked และที่ปรึกษาการตลาด Waikaosen ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสร้างธุรกิจให้เติบโต และปิดท้ายด้วยโบนัสช่วง “LEVEL UP” มุ่งยกระดับธุรกิจ SMEs โดยครั้งนี้เปิดโอกาสให้ธุรกิจ SMEs กลุ่มแฟชั่น ความงาม ได้ร่วมเรียนรู้เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานธุรกิจในยุคใหม่ ผ่านโซลูชั่นต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE ในแบบเข้าใจง่าย พร้อมเริ่มใช้งานได้ทันที

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน THAILAND NOW AND NEXT: PREPARING FOR THE CHANGING WORLD ทาง LINE Official Account: @linebizth, และ FB Fanpage: LINE for Business และผ่านเว็บไซต์: https://lin.ee/JtJGilH/wcvn ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกำหนดการได้ที่ https://lineforbusiness.com/thailandnowandnext/

#ThailandNowandNext2022 # LINEforBusiness