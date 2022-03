ดาราดัง รวมพลังร่วมรายการพิเศษยาว 10 ชั่วโมง ระดมทุนช่วยเหยื่อสงครามในยูเครน

เอพี รายงาน นักแสดงทั้งวงการภาพยนตร์ โทรทัศน์ และละครบรอดเวย์ ตกลงร่วมรายการพิเศษถ่ายทอดสดทางทีวีความยาว 10 ชั่วโมงเพื่อหาเงินช่วยเหลือเหยื่อสงครามในยูเครน หนึ่งในนักแสดงดังเหล่านั้น มีทั้ง สตีฟ มาร์ติน , แอนเน็ต เบนิง ,บิลลี พอร์เตอร์, ออดรา แมคโดนัลด์, ซินเธีย นิกสัน, คริสติน เชโนเวธ, เดวิด ไฮด์ เพียร์ซ และ โรซี เปเรซ

ข่าวว่า รายการพิเศษ “สตาร์ อิน เดอะ เฮาส์ (Stars in the House ) ” กำหนดถ่ายทอดสดวันที่ 26 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-22.00 น ตามเวลาในโซนตะวันออก สามารถรับชมและรับฟังทางเว็บไซต์ซีรีส์ https://www.starsinthehouse.com และช่องยูทูบ Stars in the House รวมทั้ง SiriusXM Stars109

นอกจากนักแสดงชาวอเมริกันมากมายหลายชีวิตแล้ว ยังจะมีนักแสดงชาวยูเครนร่วมรายการด้วย รวมทั้ง โอเลก คาร์เพนโก นักแสดงชาวยูเครนที่เคยร่วมแสดงกับ ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ในซีรีส์เรื่อง Servant of the People

เงินบริจาคที่ได้ในรายการ จะนำไปมอบให้แก่ คณะกรรมการกู้ภัยนานาชาติ (International Rescue Committee ) และ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้รับได้ผลกระทบจากสงครามในยูเครน

เอพี กล่าวว่ารูปแบบของรายการพิเศษสตาร์ อิน เดอะ เฮาส์ จะเป็นไลฟ์ สตรีม คอนเสิร์ต สร้างสรรค์โดย เซท รูเด็ทสกี พิธีกรของ SiriusXM Broadway และ เจมส์ เวสต์ลีย์ โปรดิวเซอร์ ที่เคยจัดงานหาเงินได้กว่า 1 ล้านดอลลาร์ ราว 33 ล้านบาทให้แก่กองทุนบรรเทาทุกข์โควิด-19 แก่นักแสดง

อนึ่ง รายชื่อนักแสดงที่จะร่วมรายการพิเศษนี้ ยังมี มาร์ติน ชอร์ต, แคเธอรีน โอ ’ฮารา ,ยูจีน เลวีย์, แอนเดรีย มาร์ติน, ไททัส เบอร์เจสส์ , เคลลิ โอ ’ฮารา , ดอนนา เมอร์ฟีย์, แอนนาลีห์ แอชฟอร์ด, เจสซี มุลเลอร์,จอช โกรแบน, จูดิธ ไลท์, จอห์น สตามอส, ลินด์เซย์ เมนเดซ,ลอรา เบนันติ,นอร์แมน เลียร์, เบ็ตตี บัคลีย์,แมนดี พาทินกิน, ราเชล บลูม, แพทริค วิลสัน,โชชานา บีน, เจมส์ มอนโร ไอเกิลฮาร์ต,บริตนีย์ จอห์นสัน ,ซานติโน ฟอนทานา ,จูดี คูห์น และ นอร์เบิร์ก ลีโอ บัตซ์