บุญถาวร รุกค้าปลีก เร่งผุด DESIGN VILLAGE ผลตอบรับดี ปีนี้เปิดสาขา 3 เกษตร-นวมินทร์ ปี 66 อีก 2 สาขา บางนา-รัชดา

นายสาโรจน์ เจิมธเนศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวร แอสเซท จำกัด กล่าวว่า จากที่ผ่านมาได้เปิดโครงการ Design Village มาแล้ว 2 แห่งคือ โครงการ Design Village ราชพฤกษ์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20,000 ตารางเมตร บนที่ดิน 14 ไร่ และ โครงการ Design Village พุทธมณฑล ขนาดพื้นที่ใช้สอย 27,000 ตารางเมตร บนที่ดิน 30 ไร่ และ ล่าสุด โครงการ Design Village เกษตร-นวมินทร์ เป็นโครงการที่ 3 มูลค่าการลงทุน 400 ล้านบาท ขนาดพื้นที่ใช้สอย 33,000 ตารางเมตร บนที่ดิน 50 ไร่ ซึ่งหลังจากนี้ยังมีแผนขยายเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ Design Village บางนา บนพื้นที่ 27 ไร่ และ Design Village รัชดา บนพื้นที่ 17 ไร่ คาดว่าเปิดตัวภายในปี 2566

ที่ผ่านมาแบรนด์ Design Village ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้าและคู่ค้า โดยชู 3 กลยุทย์หลัก สิ่งแรกคือ “HOME ESSENTIAL” ความเชี่ยวชาญ และการเป็นศูนย์รวมด้านของใช้ในบ้าน และการตกแต่ง-ต่อเติมบ้าน สิ่งที่สองคือ “LIFE EXTENSION” การมีร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความรื่นรมย์ และมีชีวิตที่ดีขึ้น และสิ่งสุดท้ายคือ “NEW LIVING PERSPECTIVE” การนำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมพิเศษหรืองานแสดงต่างๆ รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ลูกค้าได้คิด ได้ลอง ได้ทำ เพื่อพัฒนาตนเองและชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

สำหรับการเปิดตัวโครงการ Design Village เกษตร-นวมินทร์ แห่งใหม่ครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานด้านธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและขายพื้นที่ไปแล้วกว่า 95% โดยมีจุดแข็ง 3 เรื่องคือ “LARGE” มีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ โปร่ง สบาย และมีหน้ากว้างถึง 200 เมตร “SUPER ACCESSIBLE” ลูกค้าสามารถจอดรถหน้าร้าน หรือใกล้บริเวณที่ต้องการจะไป และเมื่อเดินออกจากรถก็สามารถเข้าร้านค้าเองได้ตรงโดยไม่ต้องผ่านประตูหลัก และ “CROSS EXPERIENCE – Life & Living” การผสมผสานความหลากหลายของสินค้า และบริการที่มากกว่าเดิมในหมวดตกแต่ง-ต่อเติมบ้าน กับหมวดการใช้ชีวิตทั้งแบบประจำวันและแบบพิเศษ ทำให้เกิดความต่อเนื่องและตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ ที่ต้องการประสบการณ์ที่ ต่อเนื่อง สะดวก และเพลิดเพลิน

โดยทั้งหมดนี้ โครงการ Design Village เกษตร-นวมินทร์ ต่อยอด 3 จุดแข็งดังกล่าวภายใต้แนวคิด Joy of exploring, pride of creation” ความสนุกที่ได้ค้นหา ความสุขที่ได้ค้นพบ

งาน The Grand Happening ในครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดของโครงการคือ Joy of exploring, pride of creation ที่จะพาทุกคนที่เข้ามาเดินสามารถร่วมสนุกสนานไปกับการค้นหาไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตผ่านมุมมองใหม่ๆที่มีความสร้าง สรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อาหาร และการดูแลตัวเอง จะเป็นรูปแบบแห่งการบ่งบอกความเป็นตัวเองแห่งในย่านเกษตร-นวมินทร์ มากที่สุดภายในงานจะได้พบกิจกรรมหลากหลายมากมาย รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ และยังได้รับเกียรติจากดาราสาว คือ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส นักแสดงลูกครึ่งไทย-เยอรมัน มาร่วมงานกับการแสดงโชว์ พร้อมกิจกรรม Workshop และ LIV talk งานทอล์ค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงาน POP UP EXHIBITION (FUN HOUSE) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของว่าที่นักออกแบบรุ่นใหม่ โดยการร่วมมือกันของสมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย (TIDA) กับ โครงการ Design Village สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ของกิจกรรมจะแบ่งเป็น

1. Self-Exploring นิทรรศการที่จะพาคุณมาค้นหาตนเองในแบบที่เป็นคุณ หรือค้นพบตัวตนใหม่ในแบบที่คุณคาดไม่ถึง ประกอบไปด้วยเรื่องอาหารและคาเฟ่ เรื่องการออกกำลังกาย 2. LIV Talk งานทอล์ค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต ทำให้คุณใช้ชีวิตได้สนุกพร้อมเพิ่มแรงบันดาลใจ 3. Workshop ที่คุณจะได้ออกแบบของใช้ในแบบของคุณ และ4. DESIGN VILLAGE EXPLORER CHECK ชวนเพื่อนๆมาถ่ายรูปที่ DESIGN VILLAGE ในจุดต่างๆ เพื่อรับ Cash Voucher สิทธิพิเศษไม่ว่าซื้อของบุญถาวร ครบ 5,000 บาท รับส่วนลด 5% ทันที และส่วนลดอีกมากมาย รวมถึงกิจกรรม บุญถาวร เฟสติวัล ลดแรงทั้งวัน ช้อปมันส์ทั้งคืน งานเดียวที่รวมสินค้าแต่งบ้านแบรนด์ดังลดสูงสุดถึง 70% ช้อปคุ้มกับโปรโมชั่น แจกใหญ่ จัดหนัก และกิจกรรมอื่นๆ ในงานอีกเพียบ ได้แก่ พลาดไม่ได้ ใกล้ที่ไหนช้อปที่นั่น บุญถาวร เฟส ลดแรงทั้งวัน ช้อปมันส์ทั้งคืน รีบมาช้อปกันให้คุ้ม ที่บุญถาวรทุกสาขา หรือช้อปออนไลน์ ในงาน The Grand -Happening Joy of exploring, pride of creation วันที่ 20 มีนาคมนี้