สถานทูตอิตาลีเสวนาออนไลน์งานดีไซน์เพื่ออนาคตยั่งยืนก่อนเปิดงาน อิตาเลียน ดีไซน์ วีค 2022

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม มีการจัดงานอุ่นเครื่องสู่สัปดาห์งานออกแบบอิตาลี 2022 กรุงเทพฯ กับงานเสวนาออนไลน์พบกับหลากหลายไอเดียและอัพเดตเทรนด์ล่าสุดจาก ‘Made in Italy’ design เอกลักษณ์งานออกแบบที่เป็นดีเอ็นเอจากอิตาลี

สมศักดิ์ศรีดินแดนแห่งศิลปะโลก เพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่ศตวรรษ อิตาลีก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์และเป็นแหล่งกำเนิดไอเดียใหม่ นำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะและผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตจวบจนวันนี้ งานออกแบบและสุนทรียะแห่งความงามสืบทอดมาในสายเลือดของความเป็นอิตาเลียนเสมอมา วิกฤติโรคระบาดในปัจจุบันได้กระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ายหันกลับมาพิจารณา การสร้างสรรค์ กระบวนการผลิต ความยั่งยืน และผลกระทบต่างๆที่มีต่องานออกแบบและสุนทรียะอีกครั้ง

จากเดิมการออกแบบเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมต่อขยายและเพิ่มความรุ่มรวยให้กับสิ่งต่าง ๆ แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เข้ามามีบทบาทในหลากหลายมิติของชีวิตประจำวัน จึงเกิดคำถามถึงบทบาทและความรับผิดชอบของงานออกแบบว่าควรจะเป็นอย่างไร และในอนาคตอันใกล้นี้ภารกิจสำคัญที่บรรดานักออกแบบต้องคำนึงถึงคือการพัฒนางานออกแบบที่ต้องเชื่อมโยง ทั้งตัวงานออกแบบ กระบวนการจัดการการผลิตเพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

งานสัปดาห์การออกแบบอิตาเลียนในประเทศไทย ปี 2022 หรืออิตาเลียนดีไซน์วีค 2022 ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นข้างต้น และจัดงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “RE-GENERATION.DESIGN AND NEW TECHNOLOGIES FOR A SUSTAINABLE FUTURE” (งานออกแบบสายเลือดใหม่และเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน) ธีมหลักของงานเสวนาออนไลน์มุ่งค้นหาแนวทางใหม่ของการออกแบบ ที่เชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งการผลิต การส่งออก และความงาม ที่ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “RE-GENERATION.DESIGN AND NEW TECHNOLOGIES FOR A SUSTAINABLE FUTURE” จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่

งานมหกรรมการออกแบบนานาชาติที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย ลอเรนโซ กาลานติ และจูเซปเป้ ลามาคคิอาผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนในกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพและผู้นำการเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ ชูเรื่องราวของ ‘Made in Italy’ design เอกลักษณ์งานออกแบบที่เป็นดีเอ็นเอจากอิตาลี งานฝีมือปราณีตที่มีชื่อเสียงระดับโลก คุณภาพชั้นเยี่ยม การสร้างสรรค์นวัตกรรม การนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาปรับปรุงงานออกแบบและสไตล์งานออกแบบของอิตาลีที่เป็นผู้นำเทรนด์ของโลก

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย ลอเรนโซ กาลานติ กล่าวถึงความสำคัญของงานออกแบบและจุดมุ่งหมายของการจัดงานเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ว่า “การออกแบบเป็นกระบวนการที่มีลมหายใจและมีพัฒนาการตลอดเวลา งานออกแบบเน้นการมองถึงอนาคตและสามารถทำนายความเปลี่ยนแปลงของโลก มันมีการผัดเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่นตลอดเวลา งานออกแบบถือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธที่คนรุ่นใหม่นำมาใช้การปรับแนวคิดเกี่ยวกับโลกอนาคตได้ สำหรับธีมหลักของงานมหกรรมการออกแบบนานาชาติที่มิลานในปีนี้ คือ Designing for Our Future Selves หรือ Progettare per i Nostri Domani หมายถึงการออกแบบเพื่ออนาคตของพวกเราเอง ทางเรามุ่งหมายให้โลกก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง ในงานสร้างสรรค์ ครอบคลุมทุกกลุ่ม แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และการมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงได้อย่างแท้จริง”

จูเซปเป้ ลามาคคิอา ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนในกรุงเทพฯ กล่าวเสริมในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ กล่าวถึงความหมายของธีมหลักของงานที่พุ่งเป้าที่คนรุ่นใหม่และนวัตกรรมว่า “ธีมหลักของงานปีนี้ คือ การผัดเปลี่ยนสู่รุ่นใหม่ มีสองความหมาย ประการแรกคือการมุ่งเป้าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมการออกแบบและการเกิดใหม่หลังวิกฤติโรคระบาด ประการที่สองคือ การนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมทั้งในกรรมวิธีการผลิตและนวัตกรรมของวัสดุในการออกแบบ และสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการพัฒนางานออกแบบที่ยึดหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย”

งานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ งานออกแบบสายเลือดใหม่และเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”RE-GENERATION.DESIGN AND NEW TECHNOLOGIES FOR A SUSTAINABLE FUTURE” จัดขึ้นร่วมกับพาร์ทเนอร์ อย่าง Euro Creations Motif Art of Living และ Crystal Design Center วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณมอซซิโม บอเจียร์ – นักออกแบบอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านการเริ่มต้นธุรกิจและการขยายแบรนด์ คุณมาลินา ปาลเสถียร – สถาปนิก- บริษัทออกแบบชื่อดัง Design Qua Ltd ร่วมด้วย คุณสเตฟาโน เมอร์ติ สถาปนิกและประธาน Fondazione Milano (สมาคมการออกแบบก่อสร้างแห่งมิลาน) พริมา สกุลคู Interior Designer แห่ง August Design Consultant ณิชารีย์ พงษ์สมบูรณ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและนักพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ YAAF DESIGN Co., Ltd. มาเรีย อาเจนซิโอ ผู้บริหารแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Natuzzi Italia และเรวัฒน์ ชำนาญ อาจารย์ด้านออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Wallpaper* THAI EDITION พร้อมมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตและทิศทางของการออกแบบ จากผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการออกแบบตกแต่งภายในที่เป็นเทรนด์ล่าสุดจากอิตาลี ดำเนินรายการโดย ดร.กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ นักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและนักเขียนด้านสถาปัตยกรรม นักวิจัยของ Times Museum & Times Art Center Berlin ประเทศ เยอรมณี

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังเสวนาได้ฟรีทาง https://www.facebook.com/ItalyinThailand/ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น. -18.00 น.งานสัปดาห์การออกแบบอิตาเลียนปี 2022 หรืออิตาเลียนดีไซน์วีค 2022 (IDD22) จัดระหว่างวันที่ 21 -27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) มีนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ออกแบบอย่างยั่งยืนจากอิตาลี หลากหลายประเภทมาให้เลือกชมและซื้อกันอย่างมากมาย ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ https://www.facebook.com/crystaldesigncenter