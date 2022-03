เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 200 ล้าน อัดแคมเปญปลุกท่องเที่ยวรับซัมเมอร์

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 36 สาขา กล่าวว่า บริษัท เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ เป็น Tourism Multiplier ปลุกภาคท่องเที่ยวทั้งระบบ ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ ทุ่มงบ 200 ล้านบาท เปิดแคมเปญ ‘Blooming Summer 2022’ ระหว่าง 25 มี.ค. – 31 พ.ค. นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญฉลองครบรอบ 40 ปีของเซ็นทรัลพัฒนาตลอดปี 2565 โดยสร้าง Summer destination กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบข้ามภูมิภาค โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว สร้าง Tourism Multiplier ด้วยการจัดงาน มหกรรมงานท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จและใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง “Dream Vacation” ครั้งที่ 3 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ รวมโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำกว่า 100 แห่ง และแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว คาดว่าจะทำให้เกิดทราฟฟิคเพิ่มขึ้นกว่า 20%

” ปีนี้ ชูกลยุทธ์การเป็น Experience Curator ใช้ความเชี่ยวชาญของเซ็นทรัลพัฒนาในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่า 1,000 งานต่อปี และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการสร้างคอมมูนิตี้ทั้ง Food, Family, Art และ Sport นำมาดีไซน์ Element ของแคมเปญให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย สร้าง Consumer engagement ผ่านกิจกรรมและความสนุกที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ซึ่งปัจุบันนี้เป็นยุคของการ Personalize experience เพราะไลฟ์สไตล์ของผู้คนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดที่อายุหรือเพศอีกต่อไป นอกจากนี้ เราได้เตรียมเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม ‘ตลาดดอกไม้ชุมชน’ สร้าง Place for Better Community with Local Flower market ในโซน Summer Market เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนส่งเสริม Local pride และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่น พร้อมกันนี้ เราได้เตรียมจัดงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ขานรับภาครัฐ ชูประเพณี วัฒนธรรม ชวนสรงน้ำพระเกจิชื่อดัง และทำบุญดิจิตอล” นายณัฐกิตติ์ กล่าว

ทั้งนี้ในกิจกรรม จับมือ 3 ศิลปินไทยชื่อดัง เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็นสวนดอกไม้สุดตระการตา Centralworld โดย ปรางค์-วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์ ในคอนเซ็ปต์ The Blooming House กับ 4 จุดแลนด์มาร์ค ที่จะมาสร้างความแปลกใหม่ใจกลางกรุงเทพ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาทั่วประเทศ โดยปอม-ชาน ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ในคอนเซ็ปต์ FlowerVerse ผสมผสานระหว่างดอกไม้กับ โลกเสมือนจริง กลายเป็นดอกไม้สปีชี่ใหม่ เปิดโลกจินตนาการการซัมเมอร์ , เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ โดยนักจัดดอกไม้ระดับโลก สกุล อินทกุล ในคอนเซ็ปต์ The Vertical Lotus Ponds ดื่มด่ำศิลปะอัตลักษณ์ร่วมสมัย โดยการนำดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ Pure and positive energy เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาผสานในรูปแบบ Contemporary installation art