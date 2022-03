สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเทศกาลไทยในกรุงปักกิ่ง ใหญ่ที่สุดแห่งปี

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด งานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ภายใต้ธีมงาน “Ancient Siam” หรือ สยามวันวาน ซึ่งได้พาทุกคนไปย้อนเสน่ห์วันวานของเมืองไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานรวมกว่า 4,000 คน ตามมาตรการจำกัดการเข้าร่วมของประชาชนในแต่ละรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

สำหรับผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เอกอัครราชทูต ประเทศต่างประเทศประจำประเทศจีน และภริยา ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศจีน ประธานศูนย์อาเซียน-จีน ผู้บริหารภาคเอกชนไทยในจีน สื่อมวลชนจีนมากกว่า 30 สำนักข่าว ตลอดจนชุมชนไทยและประชาชนจีนในกรุงปักกิ่ง อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานเทศกาลไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมประมาณ 12,640,000 ครั้ง และมีผู้เข้าชมวิดีโอแคมเปญกิจกรรมเทศกาลไทยในแอปพลิเคชั่น Kuaishou รวมมากกว่า 120,000,000 การรับชม งานเทศกาลไทยถือเป็นงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแห่งปีที่มีการรวมตัวของร้านอาหารไทยทั่วกรุงปักกิ่งที่มากที่สุด

โดยในงานมีอาหารไทยให้เลือกสรรมากกว่า 50 เมนู และมีสินค้าไทยให้เลือกซื้อมากกว่า 100 รายการ จากผู้ประกอบการไทย บริษัทนำเข้าสินค้าไทยและเครือข่ายภาคเอกชนของหอการค้าไทยในจีน ซึ่งงานในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัด livestreaming e-commerce สินค้าไทยในบัญชีทางการของแพลตฟอร์มดิจิทัล Kuaishou ที่มีผู้ติดตามมากถึง 200 ล้านบัญชี เพื่อตอบสนองต่อกระแสความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของไทยสามารถเข้าถึงชาวจีนได้ในทุกช่องทาง

บรรยากาศของงานนอกจากการแสดงสินค้าและอาหารไทย ยังมีมุมภาพสถานที่ท่องเที่ยวไทย อาทิ จ.เชียงใหม่ และตลาดร่มหุบ การละเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาไทย ตลอดจนกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจำลองในซุ้มของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของตลาดผลไม้ไทยในจีน งานเทศกาลไทยในปีนี้ได้จัดโซนตลาดผลไม้โดยเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มชาวจีนได้เลือกซื้อผลไม้ไทยตามฤดูกาล และยังเป็นโอกาสในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลไม้ไทยในสายตาชาวจีนอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้ได้เชิญ น.ส.พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์ หรือ MiMi Lee และ น.ส.พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ หรือ Nene นักร้องไทยชื่อดังในจีน ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้เทศกาลไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและชื่นชมของชาวจีนในวงกว้าง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจนเป็นกระแสได้ขึ้นติด TOP 10 #การพบกันครั้งแรกของศิลปินไทยในงานเทศกาลไทย ใน Weibo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอันดับ 1 ของจีน มียอดรับชมข่าวดังกล่าว 14,680,000 ครั้ง รวมทั้งยังมีการกล่าวถึง #เทศกาลไทย มากกว่า 500,000 ครั้ง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง และกรมหม่อนไหม ยกระดับความนิยมผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากไหมไทยในกลุ่มผู้บริโภคจีน โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ‘อนุรักษ์-พัฒนา มรดกภูมิปัญญาไทย’ ในต่างประเทศด้วย

อีกหนึ่งความพิเศษของงานเทศกาลไทยในปีนี้คือการให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยได้เล่นการละเล่นพื้นบ้านจากภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “เล่น” เพื่อให้เกิดการ “เรียนรู้” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

รวมทั้งในโอกาสงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนนักศึกษาจีนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยร่วมกับผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน และหน่วยงานของไทย ประกอบด้วย นายเพื่อน ปรมัตถ์วินัย Director – Strategic Planning & Analysis และนายปิลันธน์ พจนารถ Deputy Head of Power Business China / Deputy Head of Renewable Business China บริษัท Banpu Investment (China) Ltd. นายศุภชัย จุนเกียรติ ประธานบริษัท TC Red Bull (Beijing) Trading co. Ltd. นายดุสิต นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง น.ส.พสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ น.ส.อรดา รัชตานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงปักกิ่ง และนายทิศักดิ์ องค์วัฒนกุล President Executive Vice Chairman Office จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน

การจัดงานเทศกาลไทยในปีนี้ มุ่งเน้นต่อยอดความนิยมไทยในกลุ่มชาวจีน ผลักดันการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายความหลากหลายของสินค้าไทยในตลาดผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง ในขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการจัดงานเทศกาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้วัสดุ และภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ตลอดจนผนวกนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการสัมผัสกับวัฒนธรรมไทย อาทิ การนำเสนอสูตรผัดไทยและแม่ไม้มวยไทยผ่านเทคโนโลยี AR และ 3 มิติ

สำหรับคนจีนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงปักกิ่ง ก็ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมเทศกาลไทยได้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากสถานทูตฯ และของขวัญแบบไทยๆ ส่งตรงถึงบ้าน โดยเทศกาลไทยในปีนี้ มีการจัดตั้ง livestreaming studio กลางงานเพื่อให้คนจีนทั่วประเทศได้ร่วมชมและร่วมสนุกไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งยังกิจกรรม Video Campaign ในดิจิทัลแพลตฟอร์ม Kuaishou และการเล่นเกมส์ THAILAND QUIZ ในแอปพลิเคชั่น WeChat

รวมถึงกิจกรรมร่วมส่งโปสการ์ดให้นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนในประเทศไทย ในแอปพลิเคชั่น Weibo หรือร่วมชมการถ่ายทอดสดเทศกาลไทยได้ทั้ง 2 วันของการจัดงาน จึงถือว่าเป็นการจัดงานเทศกาลไทยแบบ Hybrid เต็มรูปแบบ ที่เปิดโอกาสให้คนจีนที่ชื่นชอบประเทศไทย แม้จะไม่อยู่ในกรุงปักกิ่งก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย เป็นการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบ New Normal Life Style ได้อย่างสมบูรณ์