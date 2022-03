ททท. เดินหน้า Workation Paradise Throughout Thailand ดันเทรนด์ทำงานคู่ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวF.I.T ด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal ภายใต้แนวคิด Working & Outing from Somewhere เปลี่ยนทุกที่เป็นสถานที่ทำงานคู่ท่องเที่ยวโดยมี เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล นักแสดงช่อง 7, นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว มาร่วมในงานแถลงข่าวฯ ณ The Jam Factory, Bangkok ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นักแสดงสาวเชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านวิดีโอคอลล์

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ Workation Thailand ในปีที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา สามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้พัฒนาและพื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา

ส่งผลให้การเติบโตของตลาดท่องเที่ยวในประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่ ททท. ได้กำหนด สามารถกระจายรายได้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยว ในประเทศ มูลค่ามากกว่า 170 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายในประเทศให้เติบโต ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางในรูปแบบ Working & Outing from Somewhere กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ต่อยอดโครงการ Workation Thailand ในปีที่ 3

ภายใต้แนวคิด Workation Paradise Throughout Thailand เน้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation มากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการเดินทางในวันธรรมดามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท F.I.T (Free Individual Traveler)

โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ และกลุ่มคนวัยทำงาน สามารถเปลี่ยนสถานที่ทุกที่ให้เป็นที่ทำงาน การจัดกิจกรรมการประชุม พบปะสังสรรค์ ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม โดย ททท. ได้สร้างช่องทางการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวในกลุ่ม Workation ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของคนทำงานยุคใหม่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถปรับและเปลี่ยนจากธุรกิจที่พักแบบเดิมมาสู่มิติใหม่ของการบริการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมและรูปแบบความนิยมเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นโอกาสและการยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน

โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ททท. ได้บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับการออกเดินทางและทำงานได้อย่างอิสระ ผ่านบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand และแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่1. Resort & Hotel Special Deal วันธรรมดาของโรงแรม ห้องพักโรงแรม ที่จัดประชุม 2. CSR Outing / เที่ยวตามธีม 3. Gastronomy / Luxury 4. Special Deal / ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ

ไม่เพียงเท่านั้น โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ยังได้ร่วมมือกับ TRUE HEALTH มอบสิทธิพิเศษพบแพทย์ผ่านแอปพลิเคชั่น MorDee – หมอดีได้ฟรี สำหรับนักท่องเที่ยวที่กดรับสิทธิพิเศษบนเว็บไซต์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจนำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษ หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationthailand