เซ็นทรัล รีเทล ผนึก มูฟมี เปิดบริการสามล้อไฟฟ้าแห่งแรก ประเดิมท็อปส์ มาร์เก็ต เกษตร

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ท ได้ดำเนินนโยบายเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการลดใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งบรรเทาสาเหตุอันนำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ “CRC Retailligence” ที่จะสร้างนวัตกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค

ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ ‘มูฟมี’ (MuvMi) สตาร์ทอัพให้บริการสามล้อพลังงานสะอาดผ่านแอพพลิเคชันเรียกรถแบบ On – Demand เปิดให้บริการสาขาแรกที่ ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต เกษตร’ ย่านที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ บริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับลูกค้า กลุ่มคนทำงาน นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ย่านพหลโยธิน – เกษตร และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาใช้บริการที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเกษตร สามารถเรียกใช้บริการรถสามล้อพลังงานสะอาดผ่านแอพได้ และสามารถร่วมเดินทางด้วยกัน ด้วยระบบ Ride Sharing ภายใต้แนวคิดไปเส้นทางเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกัน คิดค่าบริการเริ่มต้น 10 บาท เหมาะกับภาวะราคาน้ำมันแพง ช่วยลดค่าครองชีพด้านการเดินทางลง และยังช่วยให้เกิดการใช้พลังงานสีเขียว ลดการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทันทีที่เปิดให้บริการ จึงเตรียมขยายพื้นที่ให้บริการในเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติม

ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด กล่าวว่า คอนเซ็ปต์ของการพัฒนาแพลตฟอร์มเรียกใช้บริการสามล้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผ่านแอพ มูฟมี (MuvMi) หรือบริการแชร์รถแบบออนดีมานด์ (On demand) เกิดจากความต้องการของทีมที่ต้องการหาโซลูชันในการขนส่งขนาดเล็ก ในราคาที่เข้าถึงได้ ปลอดภัย สะดวก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100% อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือกับท็อปส์ มาร์เก็ต เปิดให้บริการรถสามล้อพลังงานสะอาดที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเกษตรเป็นแห่งแรก ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางโดยการใช้บริการรถขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความคุ้นเคยในการใช้บริการรถสาธารณะไปทางเดียวกัน ขึ้นรถคันเดียวกัน โดยลูกค้าของท็อปส์ มาร์เก็ต สามารถเรียกใช้บริการ มูฟมี เพียงโหลดแอพ MuvMi จากนั้นเลือกจุดขึ้นรถและจุดที่ต้องการจะลง เลือกจำนวนคนนั่ง หรือสามารถกดเลือก I want a whole car เพื่อเหมาคันก็ได้ เลือกจ่ายเงินด้วย MuvMi Pass หรือ My wallet กดเรียกรถมูฟมีจะมารับที่จุดขึ้นรถสแกน QR Code เพื่อจ่ายเงิน ก็พร้อมเดินทาง