กรมเจรจาฯชวนร่วมแข่งขัน พัฒนาแอพพ์ไทย หนุนการค้าการลงทุนในเวทีเอเปค

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ร่วมกับมูลนิธิ Asia Foundation บริษัท Google และสำนักงานเลขาธิการเอเปค จัดการแข่งขัน APEC App Challenge ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade: MRT) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการค้าการลงทุน และสร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักรู้เกี่ยวกับเอเปคในภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่

สำหรับปีนี้ การแข่งขันมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของเกษตรกรรายเล็กและรายย่อย และผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารเพื่อความยั่งยืนภายในเอเปค ซึ่งเป็นปีแรกที่โจทย์การแข่งขันสนับสนุนภาคการเกษตรและอาหารที่เป็นภาคส่วนที่สำคัญของไทย โดยมีโจทย์การแข่งขัน คือ “Building an online tool that helps farmers and potential entrepreneurs transform their businesses and lead them towards green, inclusive and sustainable growth สร้างเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำการเกษตรและการทำธุรกิจที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตสีเขียว อย่างยั่งยืนและครอบคลุม” ซึ่งการแข่งขันจะเป็นในรูปแบบ Hackathon ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องออกแบบแอปพลิเคชันภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และนำเสนอแอปพลิเคชั่นต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตเศรษฐกิจเอเปค

นางอรมน กล่าวต่อว่า กรมขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงศักยภาพของนักพัฒนาแอพพลิเคชันไทยในการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการค้าการลงทุน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model) ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่กับเอเปค พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 เมษายน 2565 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef3GsiC_1QiYGaw1XWMf74Ikmt3ufbMT-46-rkv-4MK9zq1g/viewform และสามารถศึกษารายละเอียดที่ https://www.apec.org/app-challenge/apec-app-challenge-2022