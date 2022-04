ประกาศผล 5 รางวัล ยูทูบเบอร์มือใหม่ผลิตสื่อออนไลน์สำหรับเยาวชนผู้พิการ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับเยาวชนผู้พิการ 5 ภาคทั่วประเทศ หรือ Less is More ปีที่ 4 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการคัดเลือกเยาวชนกลุ่มพิเศษต้นแบบ 15 คนจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้จากการผลิตสื่อออนไลน์ หรือการเป็น Youtuber ในอนาคตให้น้อง ๆ ได้อีกด้วย รวมถึงยังได้วิทยากรชื่อดัง 5 คน ทั้ง “หมู” ชยนพ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง, น้องฝ้าย Beauty Blogger ใช้เท้าแต่งหน้า , “เปาวลี” พรพิมล นักร้องนักแสดงชื่อดัง, บอย เพจท่องเที่ยวสะดุดตา และพิชิต สุขไผ่ตา CEO เพจอีจัน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์”

ทั้งนี้หลังการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ส่งผลงานมาให้คณะกรรมการตัดสิน โดยมีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนกว่า 300 คน เป็นผู้ตัดสินโหวตให้คะแนน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 20,000 10,000 และ 5,000 ตามลำดับ

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นส.กนิฐา นามอภิชาตขจร Clip story of piploy https://youtu.be/YkuMs8ebzwg

อันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง Clip Nan can do https://youtu.be/pekRnXbLhFA

อันดับที่ 3 นายสมประสงค์ ศรีวรรณคำ Clip เที่ยวหัวหิน ถิ่นกัปตัน https://youtu.be/XQzSNuk3B5M

และรางวัลชมเชย น.ส.ธนัญชกร สันติพรธดา Clip ครู cool cool https://youtu.be/d9hz0ooPhXE

และนายวิรุตม์ อภัยวงศ์ Clip Brightsight https://youtu.be/W0KfnSt7N5w

สามารถติดตามชมความสามารถของน้องๆ และร่วมส่งกำลังใจกันได้ที่ Facebook Fanpage ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th

“ความสามารถของคนเรา มันไม่ได้อยู่ที่สภาพร่างกาย แต่มันอยู่ที่หัวใจ หัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้” ดร.ธนกร กล่าว