จิม แคร์รีย์ เตรียม ‘อำลาวงการ’ หลังอิ่มตัว บอก Sonic the Hedgehog 2 อาจเป็นเรื่องสุดท้าย !!!

นิตยสารวาไรตี รายงาน จิม แคร์รีย์ พระเอกคอมมิดีชื่อดังวัย 60 ปีให้สัมภาษณ์รายการ Access Hollywood คิดจะอำลาวงการบันเทิง มีความเป็นไปได้สูงที่ โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก 2 (Sonic the Hedgehog 2 ) ที่กำลังจะออกฉายต้นเดือนเมษายน อาจเป็นผลงานเรื่องสุดท้าย

พระเอกตลกรุ่นใหญ่ ซึ่งรับบทเป็น ดร.โรบ็อทนิก ในโซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก 2 เปิดใจว่า ” ใช่ ผมกำลังจะเกษียณ ผมค่อนข้างจริงจัง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า หากมีเหล่านางฟ้านำบทที่เขียนด้วยหมึกสีทองและบอกว่าเขียนขึ้นเพื่อผมโดยเฉพาะ และเป็นบทที่สำคัญจริงๆอยากให้คนได้ดูกัน ผมก็อาจจะกลับมาแสดง แต่ตอนนี้ผมกำลังจะพัก ”

แคร์รีย์ พระเอกในภาพยนตร์ดังหลายเรื่อง อาทิ Ace Ventura: Pet Detective, The Mask , Dumb and Dumber , Liar Liar ฯลฯ บอกด้วยว่า “ผมชอบชีวิตที่เงียบสงบของผม ชอบได้ระบายสีบนผืนผ้าใบ และชอบชีวิตที่เต็มไปจิตวิญญาณของผม และนี่อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินคนดังพูดมาก่อน ผมพอแล้ว ผมทำมันมาพอแล้ว ผมพอแล้วจริงๆ ”

ก่อนหน้านี้ แฟนๆที่ติดตามผลงานของแคร์รีย์ ต่างเคยเจอมาแล้วกับการที่พระเอกตลกชื่อดังผู้นี้หายหน้าจากจอภาพยนตร์ไปนานหลายปี เพราะกว่าจะมามีผลงานภาพยนตร์ให้ชมกันใน Sonic the Hedgehog ภาคแรกเมื่อปี 2563 แคร์รีย์หายหน้าไปนานถึง 6 ปี หลังจากมีผลงานให้ดูกันใน Dumb and Dumber To เมื่อปี 2557 แต่ระหว่างนั้นแคร์รีย์ มีผลงานภาพยนตร์อินดีมาให้ชมกัน อาทิ The Bad Batch และ Dark Crimes