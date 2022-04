จอน บาติส กวาด 5 รางวัลแกรมมี และอัลบั้มแห่งปี เซเลนสกี วอนนักร้องช่วยบอกเล่าเรื่องราวชาวยูเครน

รอยเตอร์ รายงานการประกาศผลรางวัลแกรมมี ครั้งที่ 64 ที่เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ การ์เด้น อารีนา ในนครลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ค่ำวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 4 เมษายน ตามเวลาในไทย

จอน บาติส นักร้อง นักแต่งเพลงชาวอเมริกันวัย 35 เจ้าของผลงานอัลบัมวี อาร์ (We Are) กวาด 5 รางวัล รวมทั้งอัลบั้มแห่งปี มากที่สุดในงาน จาก 11 รางวัลที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดของงานแกรมมีปีนี้เช่นกัน

ภายในงานซึ่งจัดที่นครลาสเวกัส เป็นครั้งแรกมี เทรเวอร์ โนอาห์ นักแสดงตลกชาวแอฟริกาใต้ รับหน้าที่พิธีกรบนเวที โดยศิลปินที่ได้รางวัลรองลงมา ได้แก่ วงซิลค์ โซนิก (Silk Sonic) ได้ไป 4 รางวัล รวมทั้งรางวัลบันทึกเสียงแห่งปี และเพลงแห่งปี จากเพลง Leave the Door Open ขณะที่ โอลิเวีย ร็อดริโก นักร้องสาวลูกครึ่งฟิลิปปินส์-อเมริกันวัย 19 ปี คว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ ภายในงาน ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน มีโอกาสขึ้นจอ พูดเปิดใจในช่วง จอห์น เลเจนด์ เล่นเพลงชื่อฟรี (Free) โดยเป็นการพูดที่บันทึกเทปไว้ล่วงหน้า เพื่อนำมาเปิดในช่วงเลเจนด์ เล่นเพลงนี้บนเวที

ประธานาธิบดีเซเลนสกี พูดถึงการโจมตี ทิ้งระเบิดของรัสเซียที่ทำให้หลายเมืองในยูเครน มีแต่ความเงียบอันน่าสยดสยอง และความตายที่เงียบงัน ท้ายสุดได้วิงวอนให้ศิลปิน นักร้องช่วยเติมเต็มความเงียบด้วยเสียงเพลง และช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยูเครนให้ชาวโลกได้รู้

จอน บาติส นักร้อง นักแต่งเพลง และศิลปินเพลงแจ๊ส เปิดใจหลังได้รับรางวัลว่า “ผมไม่ได้ทำงานเพลงเพื่อรางวัลเลยจริงๆ” ทั้งยังพูดถึงเพื่อนนักร้องที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลร่วมกับเขาว่า จงเป็นตัวเอง เพราะดนตรีเป็นงานศิลปะเฉพาะบุคคล

“และผมก็เชื่อว่านี่คือผลงานที่เป็นแก่นแท้ของผม ไม่มีนักดนตรีที่ยอดยี่ยมที่สุด ศิลปินที่ยอดเยี่ยมที่สุด นักเต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุด นักแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุด”

สำหรับรางวัลใหญ่ภายในงานมีดังนี้

รางวัล Best Pop Solo Performance ได้แก่ โอลิเวีย ร็อดริโก จากเพลง Drivers License

รางวัล Best Pop Duo/Group Performance ได้แก่ Kiss Me More จาก Doja Cat featuring SZA

รางวัล Best Traditional Pop Vocal Album ได้แก่ Love for Sale จาก โทนี เบนเนตต์ และ เลดี้ กาก้า

รางวัล Best Pop Vocal Album ได้แก่ Sour จาก โอลิเวีย ร็อดริโก

รางวัล Best Dance/Electronic Music Album ได้แก่ Subconsciously จาก Black Coffee

รางวัล Best Alternative Music Album ได้แก่ Daddy’s Home จาก St. Vincent

รางวัล Best Rock Performance ได้แก่ Making a Fire จาก Foo Fighters

รางวัล Best Metal Performance ได้แก่ The Alien จาก Dream Theater

รางวัล Best Rock Album ได้แก่ Medicine at Midnight จาก Foo Fighters

รางวัล Best R&B Performance ได้แก่ Leave the Door Open จากวง Silk Sonic และ Pick Up Your Feelings จาก Jazmine Sullivan

รางวัล Best Traditional R&B Performance ได้แก่ Fight for You จาก H.E.R.