LINE BK จับมือ MTL เปิดขายประกันออนไลน์ ต่อยอดบริการ ตอกย้ำ Social Banking

นายธนา โพธิกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ LINE BK เตรียมแผนเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับประสบการณ์ทางการเงินให้กับลูกค้า ล่าสุดร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พัฒนาบริการและช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันผ่าน Social Banking เป็นการต่อยอดบริการ LINE BK เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตามคอนเซ็ปต์ ‘เรื่องเงินง่ายใน LINE คุณ’

“LINE BK มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากกว่า 4 ล้านรายของเราอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เลือกซื้อได้แค่เพียงปลายนิ้ว โดยระยะแรกจะเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิตได้ผ่านทาง LINE Official Account ของ LINE BK โดยในอนาคตผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกซื้อประกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และชำระค่าเบี้ยประกันได้ทันทีใน LINE BK รวมถึงจะมีบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอกย้ำการเป็น Social Banking ที่ทำให้ทุกบริการทางการเงินเป็นเรื่องง่ายใน LINE ”

ด้านนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” และ “Digital Insurer” มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้า รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว

โดยในด้านความคุ้มครองสุขภาพ บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแบบ Outside In สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพที่บริษัทฯ นำเสนอผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE Official Account ของ LINE BK คือ โครงการคุ้มครอง OPD อุ่นใจ ที่จะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท* ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี ช่วยดูแลค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัยและค่ายา สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 21-59 ปี และโครงการชดเชยรายวันอุ่นใจ ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันกรณีลูกค้าได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 21-59 ปี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะกับลูกค้าที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ หรือลูกค้ากลุ่มพนักงานบริษัทที่มีประกันกลุ่มอยู่แล้ว แต่ต้องการมองหาความคุ้มครองและความอุ่นใจเพิ่มเติม

“เราต้องการตอกย้ำและต่อยอดจุดแกร่งของทั้ง 2 องค์กร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน “ทำให้เรื่องประกันง่ายใน LINE คุณ” มุ่งเน้นการสร้าง Seamless journey ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า”