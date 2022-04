ซาราห์ เจสสิกา พาร์กเกอร์ ‘ติดโควิด’ ต้องยกเลิกละครเวทีกะทันหัน

นิตยสารพีเพิล รายงาน ซาราห์ เจสสิกา พาร์กเกอร์ นางเอกฮอลลีวูดวัย 57 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งานแสดงละครบรอดเวย์เรื่อง พลาซา สวีท (Plaza Suite) ที่โรงละครฮัดสัน เธียเตอร์ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายนต้องยกเลิกกะทันหัน

ทีมงานละครเวที พลาซา สวีท แจ้งว่า นางเอกดังมีผลตรวจโควิดเป็นบวก หลังทำการตรวจ 2 ครั้ง ขณะที่ก่อนหน้านี้ แมทธิว บรอเดอริค สามีวัย 60 ปีของซาราห์ ซึ่งร่วมแสดงนำด้วยกันในละครเวทีเรื่องนี้ มีผลตรวจว่าติดโควิด-19 เมื่ออังคารที่ 5 เมษายน ทำให้แมทธิวต้องงดการแสดงในรอบค่ำวันนั้น และให้ ไมเคิล แม็คกราธ รับบทแทน

ทีมงานแจ้งว่า ผู้ซื้อบัตรไว้แล้ว สามารถขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนบัตรเพื่อชมละครเวทีเรื่องอื่น ขณะที่การแสดงรอบใหม่ของ พลาซา สวีท จะกำหนดวันใหม่อย่างเร็วที่สุด

ซาราห์ โด่งดังเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ดัง เซ็กซ์ แอนด์ เดอะ ซิตี้ และ แมทธิว สามี เคยแสดงละครเวทีร่วมกันเรื่อง How to Succeed in Business Without Really Trying เมื่อปี 2539 ละครบรอดเวย์ พลาซ่า สวีท เป็นการกลับมาพบกันบนเวทีละครบรอดเวย์อีกครั้งในรอบ 26 ปี